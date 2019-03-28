У Києві сталась масштабна ДТП: зіткнулися щонайменше 18 авто – фото, відео

На в'їзді у Київ на Бориспільській трасі через слизьку дорогу сталася масштабна аварія за участі щонайменше 18 автомобілів. В результаті трьох людей було госпіталізовано. На щастя, загиблих немає.

За інформацією видання "Еспресо" аварія розтяглася приблизно на 500 метрів.

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За попередніми даними, водій авто Mitsubishi не впорався з керуванням та врізався у відбійник. Після цього йому в бік врізався автомобіль таксі Hyundai.



Масштабна ДТП у Києві / фото "Інформатор"

Автомобіль ГАЗ-31, намагаючись уникнути зіткнення, врізався у відбійник. Опісля інші автомобілі, як на ковзанці, били один одного.



В аварії зіткнулись майже 20 авто / фото "Інформатор"



В результаті постраждали троє людей / фото "Інформатор"



ДТП сталась через слизьку дорогу / фото "Інформатор"

Водії скаржаться, що дорога була дуже слизькою, а жодних попереджувальних знаків про це не було.



Аварія розтяглася приблизно на 500 метрів / фото "Інформатор"

Наразі обставини масштабної аварії з'ясовують правоохоронці.