10:15
28 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Зоряні війни" Путіна. Ленін проти гномів
      Вєсті Кремля
      21:39, 27 березня
      Вєсті.UA: Порошенко і "Острів скарбів". Томос відправляється в Антарктиду
      Вєсті.UA
      19:34, 27 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      У Києві сталась масштабна ДТП: зіткнулися щонайменше 18 авто – фото, відео

      1668 Читать новость на русском
      У Києві сталась масштабна ДТП
      У Києві сталась масштабна ДТП / espreso.tv

      На в'їзді у Київ на Бориспільській трасі через слизьку дорогу сталася масштабна аварія за участі щонайменше 18 автомобілів. В результаті трьох людей було госпіталізовано. На щастя, загиблих немає.

      За інформацією видання "Еспресо" аварія розтяглася приблизно на 500 метрів.

      Читайте також: ДТП на мільйон євро: BMW на зустрічній розтрощило п'ять автомобілів

      За попередніми даними, водій авто Mitsubishi не впорався з керуванням та врізався у відбійник. Після цього йому в бік врізався автомобіль таксі Hyundai. 

      дтп київ
      Масштабна ДТП у Києві / фото "Інформатор"

      Автомобіль ГАЗ-31, намагаючись уникнути зіткнення, врізався у відбійник. Опісля інші автомобілі, як на ковзанці, били один одного.

      дтп київ
      В аварії зіткнулись майже 20 авто / фото "Інформатор"

      дтп київ
      В результаті постраждали троє людей / фото "Інформатор"
      дтп київ
      ДТП сталась через слизьку дорогу / фото "Інформатор"

      Водії скаржаться, що дорога була дуже слизькою, а жодних попереджувальних знаків про це не було.

      дтп київ
      Аварія розтяглася приблизно на 500 метрів / фото "Інформатор"

      Наразі обставини масштабної аварії з'ясовують правоохоронці.

       

       

      blog_ava
      Сирія повідомила про повітряний удар по Алеппо з боку Ізраїля: відео
      сьогодні
      5908
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Авто
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Поворот у справі Труханова: чому свідки впали в амнезію і змінили покази в суді?
      сьогодні , 10:00 Поворот у справі Труханова: чому свідки впали в амнезію і змінили покази в суді?
      Катерина Петренко 430
      "В обіймах брехні": кіно, яке помістилось у трейлер
      сьогодні , 09:15 "В обіймах брехні": кіно, яке помістилось у трейлер
      Юлія Ліпенцева 347
      Від Роттердаму до Ельдорадо: комунальні тарифи в передвиборчих програмах та рекламі
      сьогодні , 08:40 Від Роттердаму до Ельдорадо: комунальні тарифи в передвиборчих програмах та рекламі
      Центр UA 489
      Вибухи та пожежа у Кропивницькому, є постраждалі: фото і відео (оновлено)
      сьогодні , 08:31 Вибухи та пожежа у Кропивницькому, є постраждалі: фото і відео (оновлено)
      14838
      Зачем Россия отправила военных в Венесуэлу
      сьогодні , 01:30 Зачем Россия отправила военных в Венесуэлу
      Іван Яковина 1887
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук