У Києві сталась масштабна пожежа у багатоповерхівці, є загиблий: фото

У Києві зайнялась одна з квартир у багатоповерхівці. Трьох людей людей, включно із 5-річною дитиною, вдалось врятувати. Проте пізніше під час ліквідації пожежі рятувальники виявили труп чоловіка.

Пожежа сталась по обіді 6 квітня. Вогонь охопив квартиру на восьмому поверсі дев'ятиповерхівки. На місце події прибуло 11 одиниць та 34 пожежники, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники евакуювали шістьох людей з останнього поверху, ще п'ятьох – за допомогою автодрабини з сьомого поверху.

З пожежі вдалось врятувати сім'ю – батька, якого госпіталізували із опіками та отруєнням чадним газом, його дружину та 5-річну доньку. Ким був загиблий чоловік – не повідомляють.

Причину займання встановлюють.