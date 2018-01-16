У Києві сталась моторошна аварія: пасажира насмерть задавило в машині

На Набережному шосе Києва Toyota Camry потрапила в моторошну аварію. Пасажир авто загинув на місці ДТП.

Про це повідомляє "Еспресо".

Відомо, що іномарка їхала в сторону столичного Подолу. Раптово водій Toyota Camry не впорався з кермуванням, внаслідок чого машина протаранила шляхопровід. За припущенням журналістів, зіткнення могло статись через перевищення швидкості та слизьку дорогу.

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Внаслідок аварії передня частина авто деформувалась, затиснувши пасажира на передньому сидінні. За словами свідків, для того, щоб витягнути пасажира з авто, викликали рятувальників. Однак небайдужі водії допомогли дістати жертву ДТП з машини, але він вже не подавав ознак життя. Відомо, що водія з травмами доправили до столичної лікарні.

Наразі на місці трагедії працюють правоохоронці, які встановлюють всі деталі інциденту.

Правоохоронці працюють на місці аварії

Медики госпіталізували водія іномарки