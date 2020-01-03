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      У Києві сталась моторошна ДТП за участю 3 авто: є загиблий

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      У Києві під час ДТП загинув чоловік / Нацполіція Києва

      Водій BMW 3 січня влаштував потрійну аварію в Голосіївському районі Києва. Його авто влетіло в іномарку Mercedes, а тоді – у Hyundai. На місці ДТП загинув чоловік, ще одна людина отримала травми.

      У поліції Києва повідомили, що смертельна автопригода сталася близько 12 години на вулиці Васильківській.

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      Попередньо встановлено, що водій BMW виконував поворот з вулиці Бурмистенка на Васильківську. Внаслідок маневру він зіткнувся з Mercedes, який їхав по головній дорозі, і його відкинуло на авто Hyundai. Через отримані травми водій Mercedes загинув до приїзду лікарів,
      – розповіли у поліції.

      Пасажирка Hyundai під час аварії отримала травму грудної клітини, тож її госпіталізували у лікарню.


      Водій BMW влаштував смертельну аварію у Києві 

      Правоохоронці вже затримали водія BMW. У поліції відкрили кримінальне провадження, тож винуватцю аварії загрожує ув'язнення від 3 до 8 років.

      Наразі слідчі з'ясовують усі обставини й причини аварії.

       

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Жертви Аварії та ДТП Новини Києва Поліція
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