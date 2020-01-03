У Києві сталась моторошна ДТП за участю 3 авто: є загиблий
Водій BMW 3 січня влаштував потрійну аварію в Голосіївському районі Києва. Його авто влетіло в іномарку Mercedes, а тоді – у Hyundai. На місці ДТП загинув чоловік, ще одна людина отримала травми.
У поліції Києва повідомили, що смертельна автопригода сталася близько 12 години на вулиці Васильківській.
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Попередньо встановлено, що водій BMW виконував поворот з вулиці Бурмистенка на Васильківську. Внаслідок маневру він зіткнувся з Mercedes, який їхав по головній дорозі, і його відкинуло на авто Hyundai. Через отримані травми водій Mercedes загинув до приїзду лікарів,
– розповіли у поліції.
Пасажирка Hyundai під час аварії отримала травму грудної клітини, тож її госпіталізували у лікарню.
Водій BMW влаштував смертельну аварію у Києві
Правоохоронці вже затримали водія BMW. У поліції відкрили кримінальне провадження, тож винуватцю аварії загрожує ув'язнення від 3 до 8 років.
Наразі слідчі з'ясовують усі обставини й причини аварії.