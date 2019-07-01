У київському кафе сталась стрілянина з іноземцями, є поранений: фото

Між двома компаніями відпочивальників виник конфлікт. Все почалося зі словесної перепалки, а закінчилось бійкою зі стріляниною. Одному чоловіку поцілили у ногу. Всіх учасників інциденту затримали.

Події стались 30 червня в одному зі столичних кафе на вулиці Автозаводській в Оболонському районі. На місце події очевидці викликали "швидку" та поліцію.

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Поки медики надавали допомогу пораненому, компанія стрільця втекла на автомобілі. Правоохоронці ввели план для затримання зловмисників. Вже за годину автівку та втікачів знайшли. У салоні компанія чоловіків та дві дівчини.



Зловмисники не змогли втекти від поліції

"В іномарці поліцейські знайшли предмет, схожий на пістолет, а при поверхневому огляді у дівчат виявили пакет з пігулками білого кольору. Усі заборонені предмети направили на проведення експертиз", – зазначили у прес-службі поліції.



У салоні автівки втікачів знайшли пістолет, з якого ймовірно стріляли

Як повідомили правоохоронці, особи зловмисників встановлені. Це четверо громадян іншої держави. Якої саме – не уточнили.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ – "Хуліганство". Якщо провину підозрюваних доведуть, вони можуть сісти за ґрати до семи років.