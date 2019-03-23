У Києві сталась стрілянина за участю водія Maserati: фото і відео
У Києві відбулась ДТП за участю трьох автівок – Maserati, Toyota та КІА. Після зіткнення між водіями розпочався конфлікт, який завершився стріляниною. Стрілець з місця події втік.
Інцидент стався у ніч проти 23 березня у Печерському районі столиці при виїзді на вулицю Грушевського, повідомили у прес-службі Нацполіції у місті Києва.
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ДТП сталось на Парковій дорозі
Не поділивши дорогу, водій Maserati дістав пістолет і почав стріляти у бік власника КІА – 27-річного киянина. Після суперечки стрілець кинув свою автівку та втік.
Водій з місця події втік
На місце події прибуло кілька поліцейських патрулів та карета "швидкої". Остання не знадобилась – водій КІА не постраждав.
Водія Maserati розшукують
Правоохоронці вилучили гільзи і направили на експертизу. Кримінальне провадження відкрили за ч. 4 ст. 296 ("Хуліганство") Кримінального кодексу України. Якщо проовину нападника доведуть, то він може сісти за ґрати до семи років.
Зараз намагаються встановити особу стрільця. Чоловіка розшукують.
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