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      У Києві сталась стрілянина за участю водія Maserati: фото і відео

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      ДТП і стрілянина за участю Maserati у Києві
      ДТП і стрілянина за участю Maserati у Києві / Київ Оперативний

      У Києві відбулась ДТП за участю трьох автівок – Maserati, Toyota та КІА. Після зіткнення між водіями розпочався конфлікт, який завершився стріляниною. Стрілець з місця події втік.

      Інцидент стався у ніч проти 23 березня у Печерському районі столиці при виїзді на вулицю Грушевського, повідомили у прес-службі Нацполіції у місті Києва.

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      ДТП сталось на Парковій дорозі

      Не поділивши дорогу, водій Maserati дістав пістолет і почав стріляти у бік власника КІА – 27-річного киянина. Після суперечки стрілець кинув свою автівку та втік.


      Водій з місця події втік

      На місце події прибуло кілька поліцейських патрулів та карета "швидкої". Остання не знадобилась – водій КІА не постраждав. 


      Водія Maserati розшукують

      Правоохоронці вилучили гільзи і направили на експертизу. Кримінальне провадження відкрили за ч. 4 ст. 296 ("Хуліганство") Кримінального кодексу України. Якщо проовину нападника доведуть, то він може сісти за ґрати до семи років. 

      Зараз намагаються встановити особу стрільця. Чоловіка розшукують.

       

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Зброя Поліція
      Джерело: 24 Канал
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