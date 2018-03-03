У Києві сталася бійка зі стріляниною
На бульварі Вернадського у Києві внаслідок сутички між чоловіками один отримав поранення у стегно.
Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.
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"Правоохоронці з’ясували, між чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс бійку: правопорушник дістав пістолет – і поранив чоловіка в ногу", – йдеться у повідомленні.
Потерпілого доставили до лікарні. Його життю нічого не загрожує.
Оперативники розпочали комплекс розшукових заходів для затримання правопорушника. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
До слова, правоохоронці вранці суботи, 3 березня, прийшли до наметового містечка у Києві проводити слідчі дії. Між правоохоронцями та протестувальниками відбулися сутички, внаслідок чого декількох осіб було затримано. Є поранені.