У Києві сталася бійка зі стріляниною, є постраждалий

Інцидент стався у Деснянському районі Києва в п'ятницю ввечері. Там внаслідок бійки зі стріляниною киянин отримав поранення та був госпіталізований. Нападникам вдалося втекли з місця події.

Інформаційна агенція Інтерфакс-Україна з посиланням на столичну поліцію повідомила, що все почалося із суперечки в супермаркеті між компанією з трьох чоловіків та нетверезим чоловіком.

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Останній для розв'язання суперечки зателефонував своїм знайомим, які допомогли йому врегулювати конфлікт. Спершу все начебто вирішилося, однак коли всі розходилися, чоловік зауважив, що у нього пропав телефон і попросив опонентів його повернути.

Незабаром після цього до супермаркету під'їхали дві машини, з яких вибігли невідомі і почали бити потерпілого та чотирьох його друзів.

Під час конфлікту пролунав постріл і зловмисники зникли з місця інциденту на двох іномарках. Оглядаючи місце події правоохоронці вилучили одну гільзу.

Внаслідок бійки 72-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Медики доправили його до лікарні та діагностували закриту черепно-мозкову травму і травму ноги. Крім того, у друзів, які прибули йому на підмогу зникла сумка та мобільний телефон.

Наразі правоохоронці займаються розслідуванням інциденту, в рамках якого було ініційовано кримінальне провадження за хуліганство. Якщо чоловіків вдасться спіймати – їм світить до семи років позбавлення волі.

До слова, це не перша бійка зі стріляниною у столиці, яка сталася цього тижня. Раніше на Троєщині масова бійка переросла у стрілянину, внаслідок чого також постраждала одна людина.

А у Полтаві двоє нетверезих чоловіків здійснили серію нападів на перехожих. Спершу під їхню "гарячу" руку потрапили двоє студентів, а потім перепало й одній жінці. Там також не обійшлося без пострілів.