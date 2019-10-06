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      У Києві сталася бійка зі стріляниною, є постраждалий

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      Чергова стрілянина у столиці
      Чергова стрілянина у столиці / interfax

      Інцидент стався у Деснянському районі Києва в п'ятницю ввечері. Там внаслідок бійки зі стріляниною киянин отримав поранення та був госпіталізований. Нападникам вдалося втекли з місця події.

      Інформаційна агенція Інтерфакс-Україна з посиланням на столичну поліцію повідомила, що все почалося із суперечки в супермаркеті між компанією з трьох чоловіків та нетверезим чоловіком.

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      Останній для розв'язання суперечки зателефонував своїм знайомим, які допомогли йому врегулювати конфлікт. Спершу все начебто вирішилося, однак коли всі розходилися, чоловік зауважив, що у нього пропав телефон і попросив опонентів його повернути.

      Незабаром після цього до супермаркету під'їхали дві машини, з яких вибігли невідомі і почали бити потерпілого та чотирьох його друзів.

      Під час конфлікту пролунав постріл і зловмисники зникли з місця інциденту на двох іномарках. Оглядаючи місце події правоохоронці вилучили одну гільзу.

      Внаслідок бійки 72-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Медики доправили його до лікарні та діагностували закриту черепно-мозкову травму і травму ноги. Крім того, у друзів, які прибули йому на підмогу зникла сумка та мобільний телефон.

      Наразі правоохоронці займаються розслідуванням інциденту, в рамках якого було ініційовано кримінальне провадження за хуліганство. Якщо чоловіків вдасться спіймати – їм світить до семи років позбавлення волі.

      До слова, це не перша бійка зі стріляниною у столиці, яка сталася цього тижня. Раніше на Троєщині масова бійка переросла у стрілянину, внаслідок чого також постраждала одна людина.

      А у Полтаві двоє нетверезих чоловіків здійснили серію нападів на перехожих. Спершу під їхню "гарячу" руку потрапили двоє студентів, а потім перепало й одній жінці. Там також не обійшлося без пострілів.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва Поліція Зброя
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