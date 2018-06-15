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У Києві сталася масштабна ДТП, яка паралізувала виїзд зі столиці

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У Києві сталася масштабна ДТП
У Києві сталася масштабна ДТП / фото із соцмереж

Ввечері 15 червня у Києві на проспекті Перемоги поблизу станції метро "Святошин" сталася масштабна ДТП. Аварія за участю шести автомобілів паралізувала виїзд зі столиці. У ДТП постраждала жінка, її госпіталізували.

Про це повідомляють у спільноті Київ Оперативний у Facebook.

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"Близько 19:30, на проспекті Перемоги сталася масштабна аварія за участю одразу 6 автомобілів: Renault, Mercedes, Hyundai, Honda, Daewoo та вантажівки DAF. Наразі достеменно невідомо як саме сталася аварія, але без потерпілих не обійшлося", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після аварії фура перекрила рух проспектом у напрямку станції метро "Житомирська". Внаслідок цього утворився великий затор.


Результати масштабної ДТП у Києві 


Аварія сталася близько 19:30
 


ДТП сталася на проспекті Перемоги поблизу станції метро "Святошин"


У ДТП постраждала жінка, її госпіталізували


Аварія паралізувала виїзд зі столиці

Теги: Новини Києва Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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