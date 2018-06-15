У Києві сталася масштабна ДТП, яка паралізувала виїзд зі столиці
Ввечері 15 червня у Києві на проспекті Перемоги поблизу станції метро "Святошин" сталася масштабна ДТП. Аварія за участю шести автомобілів паралізувала виїзд зі столиці. У ДТП постраждала жінка, її госпіталізували.
Про це повідомляють у спільноті Київ Оперативний у Facebook.
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"Близько 19:30, на проспекті Перемоги сталася масштабна аварія за участю одразу 6 автомобілів: Renault, Mercedes, Hyundai, Honda, Daewoo та вантажівки DAF. Наразі достеменно невідомо як саме сталася аварія, але без потерпілих не обійшлося", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після аварії фура перекрила рух проспектом у напрямку станції метро "Житомирська". Внаслідок цього утворився великий затор.
Результати масштабної ДТП у Києві
Аварія сталася близько 19:30
ДТП сталася на проспекті Перемоги поблизу станції метро "Святошин"
У ДТП постраждала жінка, її госпіталізували
Аварія паралізувала виїзд зі столиці
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