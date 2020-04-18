У Києві сталася масштабна пожежа на території яхт-клубу: відео
У Києві спалахнула пожежа на території місцевого яхт-клубу "Рів'єра-Ріверсайд". Наразі немає інформації про постраждалих, але судячи з опублікованих у мережі кадрів, полум'ям зайнявся електромобіль.
Про пожежу на території яхт-клубу у фейсбуці пише портал "Київ оперативний".
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Видання пише, що поряд з місцем займання стоїться електрокар, який там і заряджався. Ймовірно, саме це і могло стати причиною загоряння. Втім точна причина наразі невідома.
На опублікованих кадрах помітно, що пожежа поширилася значно далі від автомобіля, а завдяки сильному вітру язики полум'я підіймаються далеко вгору.
Пожежа на території яхт-клубу у Києві: дивіться відео
Яхт-клуб "Рів'єра-Ріверсайд" у Києві: карта
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