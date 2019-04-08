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      У Києві сталася масштабна пожежа в приватному секторі – згоріли три будинки (фото, відео)

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      У столичному приватному секторі триває масштабна пожежа
      У столичному приватному секторі триває масштабна пожежа / informator

      На вулиці Гомельській, 31 спалахнула пожежа. За словами очевидців прозвучало біля 3-х вибухів. Згоріли щонайменше три будинки, район пожежі повністю знеструмлено.

      Видання "Інформатор" зазначає, що рятувальникам вдалося локалізувати пожежу о 1:42 понеділка. Полум'я охопило територію у розмірі 600 квадратних метрів.

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      У зв'язку з відсутністю води в гідрантах рятувальникам довелося тягнути магістральну лінію на відстань близько 700 метрів.

      За попередньою інформацією, пожежа почалася з площі 200 квадратних метрів. Займання поширилося на дерева та приватні будинки.

      Пожежа, Київ, Вибухи
      Пожежа в одному з приватних секторів столиці // informator

      Пожежа, вибухи, Київ
      Пожежники під час ліквідації масштабної пожежі у приватному секторі Києва // informator

       

      Станом на 5:00 надзвичайники повідомили про повну ліквідацію пожежі о 3:12 на вулиці Гомельській.

      Зазначається, що пожежа почалася з невеликої території зі сміттям та сухою травою. Вогонь перекинувся на дерева, а згодом і на приватну садибу. Під час ліквідації пожежі в одному з будинків вибухнуло кілька балонів з газом. Також рятувальники винесли з іншого будинку чотири каністри з бензином, щоправда 3 з яких юули пусті.

      Блискавичному поширенню вогню на інші будинки сприяла щільна забудова, а процес ліквідації пожежі був значно ускладнений відсутністю води у пожежних гідрантах на території приватного сектора.

      На місці події працювало 11 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 43 рятувальники ДСНС міста Києва.

      Причина пожежі та збитки завдані займанням наразі з’ясовується.

      Надхвичайники повідомили, що під час гасіння пожежі загиблих та травмованих не має.

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Пожежа Вибух
      Джерело: 24 Канал
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