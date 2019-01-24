У центрі Києва сталася масштабна пожежа в ресторані: фото та відео з місця події

У четвер ввечері, 24 серпня, сталася серйозна пожежа у столичному ресторані "Тіке" на вулиці Петра Сагайдачного, 31 (між станціями метро "Поштова площа" та "Контрактова площа") .

За інформацією працівників закладу спочатку зайнялася проводка.

Читайте також: Активісти протестують під КМДА проти знесення місцевої пам'ятки на Грушевського – фото

Вони намагалися самостійно ліквідувати займання, але не вдалося. Загоряння сталося на 2-му поверсі будівлі, тому вогонь швидко розповсюдився на дах.

Правоохоронці одразу евакуювали всіх відвідувачів. Попередньо, площа пожежі складала 70 квадратних метрів, наразі вона сягає орієнтовно 100 квадратних метрів.

Працівники ресторану повідомили, що у будівлі знаходяться 4 балони з газом. Тому передбачається загроза поширення полум‘я на будівлі, які перебувають поруч.

Зараз серйозно палає ресторан #Тіке, що на Сагайдачного, 31 (Поділ). За інформацією працівників закладу, спочатку зайнялася проводка. Вони намагалися самостійно ліквідувати займання, але не вдалося. Патрулі поліції повиводили всіх відвідувачів. На місці працюють рятувальники #ДСНС. Кажуть, що на будівлі знаходяться 4 балони з газом. Пожежі присвоїли 1 ранг. Є загроза поширення полум‘я на будівлі, які знаходяться поруч. На поточний момент площа пожежі складає 70 квадратних метрів. Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 24 січня 2019 р.



Що робити під час пожежі? Варто пам'ятати про правила поводження під час цього лиха, аби збільшити свої шанси на порятунок та не ускладнювати роботу рятувальних служб. Найперше: в жодному випадку не слід панікувати. Якщо ви в змозі – відразу зателефонуйте "101" і викличте пожежну команду.



Як поводитися під час пожежі: основні правила