У Києві сталася моторошна ДТП, авто вилетіло з дороги: фото, відео

У Києві близько 22:00 біля ТРЦ Dream Town 2 сталася аварія, внаслідок чого один з водіїв вилетів з дороги.

Про це передає "Інформатор".

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Два авто – Mazda і Mitsubishi – їхали по Оболонському проспекту в бік метро "Мінська". За даними свідків, Outlander підрізав легковик і авто вилетіло з дороги.



Mazda протаранила огорожу за тротуаром, після чого вона врізалася в припарковану Toyota Rav 4. У авто було дівчина з дитиною. Mitsubishi зупинився лише через кілька десятків метрів. У нього вивернулося колесо.



За даними свідків, наразі немає постраждалих. На міцсці працювали правоохоронців, проти вони відмовилися коментувати ситуацію.

До слова, близько 12-ї години 23 березня на вулиці Юрія Кононeнка у Харкові трапилася масштабна аварія.