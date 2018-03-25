У Києві сталася моторошна ДТП, авто вилетіло з дороги: фото, відео
У Києві близько 22:00 біля ТРЦ Dream Town 2 сталася аварія, внаслідок чого один з водіїв вилетів з дороги.
Про це передає "Інформатор".
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Два авто – Mazda і Mitsubishi – їхали по Оболонському проспекту в бік метро "Мінська". За даними свідків, Outlander підрізав легковик і авто вилетіло з дороги.
Mazda протаранила огорожу за тротуаром, після чого вона врізалася в припарковану Toyota Rav 4. У авто було дівчина з дитиною. Mitsubishi зупинився лише через кілька десятків метрів. У нього вивернулося колесо.
За даними свідків, наразі немає постраждалих. На міцсці працювали правоохоронців, проти вони відмовилися коментувати ситуацію.
До слова, близько 12-ї години 23 березня на вулиці Юрія Кононeнка у Харкові трапилася масштабна аварія.
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