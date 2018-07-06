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У Києві сталася моторошна смертельна ДТП: фото 18+

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У Києві авто насмерть збило чоловіка
У Києві авто насмерть збило чоловіка / kiev.informator.ua

У п'ятницю, 6 липня, на вулиці Братиславській у Києві сталася смертельне аварія, за участі автомобіля ВАЗ 2107, який протягнув пішохода близько 50 метрів.

ДТП сталося неподалік від лікарні швидкої допомоги близько 00:15, передає "Інформатор".

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Зазначається, що водієві, який збив насмерть чоловіка, 47 років.

"Він майже все життя провів за кермом і до цього не потрапляв у серйозні аварії. У нього немає явних ознак алкогольного сп'яніння і він йде на контакт, але перебуває в шоковому стані. За словами самого водія, збитий чоловік був в неадекватному стані і сам кинувся під колеса машини", – йдеться у повідомленні.

Після удару автомобіль протягнув пішохода ще близько 50 метрів. Від отриманих травм чоловік помер на місці інциденту.

Наразі водія ВАЗу доставили в управління поліції для проведення слідчих заходів, а його машину евакуювали з місця події.


У Києві авто насмерть збило пішохода


У столиці сталася смертельна ДТП

Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Новини Києва Поліція
Джерело: 24 Канал
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