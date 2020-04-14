У Києві сталася пожежа із вибухом на електропідстанції – відео
Поблизу станції метро "Харківська" на вулиці Ревуцького стався спалах на одній з електропідстанцій. За словами очевидців, він супроводжувався вибухом.
На місце прибули рятувальники, однак вогонь продовжує ширитися. Про це повідомляє видання obozrevatel.
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У спільноті ДТП.Киев у фейсбуці опублікували відео, на яких видно, як чорний густий дим валить з території електропідстанції. Там зазначають: пожежу вже майже локалізували.
У ДСНС вже прокоментували ситуацію: зазначають, що стався спалах на ДТЕК "Київські електромережі", туди вже вирушили рятувальники, які все швидко загасять.
Спалах на підстанції поблизу метро "Харківська"
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