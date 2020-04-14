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      У Києві сталася пожежа із вибухом на електропідстанції – відео

      - Читать новость на русском
      У Києві спалахнула підстанція / obozrevatel.com

      Поблизу станції метро "Харківська" на вулиці Ревуцького стався спалах на одній з електропідстанцій. За словами очевидців, він супроводжувався вибухом.

      На місце прибули рятувальники, однак вогонь продовжує ширитися. Про це повідомляє видання obozrevatel.

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      У спільноті ДТП.Киев у фейсбуці опублікували відео, на яких видно, як чорний густий дим валить з території електропідстанції. Там зазначають: пожежу вже майже локалізували.

      У ДСНС вже прокоментували ситуацію: зазначають, що стався спалах на ДТЕК "Київські електромережі", туди вже вирушили рятувальники, які все швидко загасять. 


      Спалах на підстанції поблизу метро "Харківська" 

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Кримінальні новини Пожежа Новини Києва Новини України
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