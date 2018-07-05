00:06
6 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
28°C 15°C
  • субота
    25°C 18°C
  • неділя
    26°C 19°C
  • понеділок
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Футбол без Путіна. Наташі, які рятують світ
Вєсті Кремля
22:25, 5 липня
Вєсті.UA. Вогняна Тимошенко. Зоряна війна Гройсмана з контрабандою
Вєсті.UA
19:42, 5 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, 4 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини Києва

У Києві сталася пожежа у музеї під відкритим небом "Пирогово"

309 Читать новость на русском
На території Національного музею народної архітектури та побуту "Пирогово" у Києві сталася пожежа
На території Національного музею народної архітектури та побуту "Пирогово" у Києві сталася пожежа / фото з відкритих джерел

На території Національного музею народної архітектури та побуту "Пирогово" у Києві сталася пожежа. Внаслідок займання згоріла солом'яна покрівля одного із дерев'яних будиночків на території музею.

Про це інформують у прес-центрі ДСНС у Києві.

Читайте також: У центрі Києва загорілась історична будівля: фото

Інформація про пожежу надійшла о 15:40. На місце виклику негайно для гасіння пожежі було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що трапилось займання солом'яної покрівлі недіючої одноповерхової дерев’яної будівлі. За 40 хвилин пожежу вдалося ліквідувати. Внаслідок неї згоріла покрівля на площі 50квадратних метрів.

Причину пожежі наразі встановлюють.

Теги: Новини Києва Пожежа ДСНС
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 5 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 5 липня: вирок Балуху, вбивство поліцейського і неспокійна Рада
5 липня, 22:16 Головні новини 5 липня: вирок Балуху, вбивство поліцейського і неспокійна Рада
2186
Закон об информационных угрозах: если вы не компетентны в вопросе кибер угроз, спросите эксперта
5 липня, 22:00 Закон об информационных угрозах: если вы не компетентны в вопросе кибер угроз, спросите эксперта
Семен Кабакаєв 98
У мене є мільйони, елітні годинники, колекції картин, але немає житла: "сумна" історія судді
5 липня, 21:30 У мене є мільйони, елітні годинники, колекції картин, але немає житла: "сумна" історія судді
Ірина Шиба 769
Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
5 липня, 15:44 Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
336
У Росії футбол прив’язують до політики – це маячня, – Юрій Вернидуб
5 липня, 21:01 У Росії футбол прив’язують до політики – це маячня, – Юрій Вернидуб
Іван Вербицький 857
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук