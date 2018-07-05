У Києві сталася пожежа у музеї під відкритим небом "Пирогово"

На території Національного музею народної архітектури та побуту "Пирогово" у Києві сталася пожежа. Внаслідок займання згоріла солом'яна покрівля одного із дерев'яних будиночків на території музею.

Про це інформують у прес-центрі ДСНС у Києві.

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Інформація про пожежу надійшла о 15:40. На місце виклику негайно для гасіння пожежі було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що трапилось займання солом'яної покрівлі недіючої одноповерхової дерев’яної будівлі. За 40 хвилин пожежу вдалося ліквідувати. Внаслідок неї згоріла покрівля на площі 50квадратних метрів.

Причину пожежі наразі встановлюють.