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НОВИНИ ПОЛЬЩІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Києві сталася пожежа у психіатричній лікарні

19:59, сьогодні 191 Читать новость на русском
У Києві горіла психіатрична лікарня
У Києві горіла психіатрична лікарня / фото прес-служби ГУ ДСНС у м.Києві

Пожежа сталася сьогодні, 3 лютого, в дитячому корпусі психіатричної лікарні імені Павлова, що на вулиці Фрунзе, 103.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у м.Києві.

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"Займання сталося в одному із кабінетів на 4-му поверсі. Під час пожежі з будівлі на безпечну відстань виведено 17 дітей", – йдеться у повідомленні.

Під час пожежі жодна особа не постраждала. Причини загоряння встановить слідство.

Загалом, на місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіка особового складу.

Теги: Новини Києва Пожежа Діти ДСНС
Джерело: 24 Канал
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