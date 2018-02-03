У Києві сталася пожежа у психіатричній лікарні
19:59, сьогодні 191 Читать новость на русском
Пожежа сталася сьогодні, 3 лютого, в дитячому корпусі психіатричної лікарні імені Павлова, що на вулиці Фрунзе, 103.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у м.Києві.
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"Займання сталося в одному із кабінетів на 4-му поверсі. Під час пожежі з будівлі на безпечну відстань виведено 17 дітей", – йдеться у повідомленні.
Під час пожежі жодна особа не постраждала. Причини загоряння встановить слідство.
Загалом, на місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіка особового складу.
Джерело: 24 Канал
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