У Києві сталася пожежа в БЦ "Олімпійський"

Удень 8 березня у Києві на вулиці Великій Васильківській загорілася одна із квартир, що розташовується у бізнес-центрі "Олімпійський" на 23 поверсі.

Як повідомляє ресурс "Інформатор", внаслідок події усіх людей із будівлі евакуювали.

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У Києві загорілася квартира у БЦ "Олімпійський"

"Як розповіли очевидці, які саме перебували на 23 поверсі в самому епіцентрі пожежі, там розташовується офісне приміщення. Їхні обличчя було вимазано сажею, через дим їх виводили рятувальники. Люди спускалися на вулицю східцями, так як всі ліфти в будівлі вимкнули з міркувань безпеки", – зазначають журналісти.

Додамо, що на місці працювали як співробітники ДСНС, що приїхали на шести пожежних машинах, так і представники державної служби охорони, оскільки усередині спрацювала сигналізація.



До гасіння пожежі було залучено 6 пожежних машин

За словами останніх, до середини вони потрапити не могли, "там – багато диму, і у них немає кисневих масок".

Зрештою пожежу все вдалося ліквідувати. Медики, які прибули, розповіли, що потерпілих немає.

Наразі причину пожежі встановлює слідство.

Пожежа у БЦ "Олімпійський" у Києві: відео