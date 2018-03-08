10:56
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    5°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Києві сталася пожежа в БЦ "Олімпійський"

1338 Читать новость на русском
У Києві загорілася одна із квартир у БЦ
У Києві загорілася одна із квартир у БЦ "Олімпійський" / "Інформатор"

Удень 8 березня у Києві на вулиці Великій Васильківській загорілася одна із квартир, що розташовується у бізнес-центрі "Олімпійський" на 23 поверсі.

Як повідомляє ресурс "Інформатор", внаслідок події усіх людей із будівлі евакуювали.

Читайте також: Обстріл ресторану з гранатомету у центрі Києва: коментар поліції

Київ, пожежа, Олімпійський, квартира
У Києві загорілася квартира у БЦ "Олімпійський"

"Як розповіли очевидці, які саме перебували на 23 поверсі в самому епіцентрі пожежі, там розташовується офісне приміщення. Їхні обличчя було вимазано сажею, через дим їх виводили рятувальники. Люди спускалися на вулицю східцями, так як всі ліфти в будівлі вимкнули з міркувань безпеки", – зазначають журналісти.

Додамо, що на місці працювали як співробітники ДСНС, що приїхали на шести пожежних машинах, так і представники державної служби охорони, оскільки усередині спрацювала сигналізація.

Київ, пожежа, Олімпійський, квартира
До гасіння пожежі було залучено 6 пожежних машин

За словами останніх, до середини вони потрапити не могли, "там – багато диму, і у них немає кисневих масок".

Зрештою пожежу все вдалося ліквідувати. Медики, які прибули, розповіли, що потерпілих немає.

Наразі причину пожежі встановлює слідство.

Пожежа у БЦ "Олімпійський" у Києві: відео

Теги: Новини України Кримінальні новини ДСНС Новини Києва Пожежа Нерухомість
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 8 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук