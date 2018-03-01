У Києві сталася серйозна масштабна ДТП: фото та відео з місця аварії
У середу, 28 лютого, ввечері 5 машин зіткнулося на вулиці Луговій у Києві.
Про це інформує "Київ Оперативний" у Facebook.
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За даними водія автомобіля KIA, в нього в'їхав автомобіль Daewoo. Той на великій швидкості врізався у Mitsubishi.
Ланцюгова реакція продовжилася і авто KIA кинуло в Nissan. Останнє врізалося в Chevrolet.
В результаті ДТП постраждав водій автомобіля Daewoo. Його з різними травмами госпіталізували в лікарню. Внаслідок аварії утворилися великі затори в бік по вулиці Автозаводській.
До слова, 28 лютого в Одеській області внаслідок аварії загинув начальник фінансового управління Білгород-Дністровської міської ради Віктор Мінчев.
Джерело: 24 Канал
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