У Києві сталася стрілянина: фото з місця інциденту (18+)

Сьогодні, 21 травня, близько 6 години ранку в Києві неподалік від станції метро "Гідропарк" сталася стрілянина, у результаті якої дві людини отримали поранення.

Про це повідомляє "Інформатор".

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За попередньою інформацією, конфлікт стався між двома компаніями. Суперечка переросла в бійку. Після чого один з учасників конфлікту дістав пістолет і зробив кілька пострілів. Попередньо, стріляли з пістолета "Форт" з травматичними набоями,

– повідомляє видання.

Поруч з місцем інциденту знайшли розбитий пивний келих, кров і гільзи. У результаті інциденту двох людей госпіталізували.

Зазначається, що одного з учасників конфлікту поліція затримала з пістолетом на мосту Метро, ​​де також є множинні сліди крові.

На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група і медики. Триває слідство.



У Києві неподалік від станції метро "Гідропарк" сталася стрілянина



У столичному Гідропарку трапилась стрілянина



Місце стрілянини у Києві біля станції метро "Гідропарк"



Внаслідок стрілянини у Києві постраждали два чоловіка