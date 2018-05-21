10:11
21 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
19°C 7°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    25°C 12°C
  • четвер
    27°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, 19 травня
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, 19 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Києві сталася стрілянина: фото з місця інциденту (18+)

301 Читать новость на русском
У Києві сталася стрілянина біля станції метро
У Києві сталася стрілянина біля станції метро "Гідропарк" / Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 21 травня, близько 6 години ранку в Києві неподалік від станції метро "Гідропарк" сталася стрілянина, у результаті якої дві людини отримали поранення.

Про це повідомляє "Інформатор".

Читайте також: У Німеччині чоловік розстріляв перехожих: є жертви

За попередньою інформацією, конфлікт стався між двома компаніями. Суперечка переросла в бійку. Після чого один з учасників конфлікту дістав пістолет і зробив кілька пострілів. Попередньо, стріляли з пістолета "Форт" з травматичними набоями,
– повідомляє видання.

Поруч з місцем інциденту знайшли розбитий пивний келих, кров і гільзи. У результаті інциденту двох людей госпіталізували.

Зазначається, що одного з учасників конфлікту поліція затримала з пістолетом на мосту Метро, ​​де також є множинні сліди крові.

На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група і медики. Триває слідство.


У Києві неподалік від станції метро "Гідропарк" сталася стрілянина


У столичному Гідропарку трапилась стрілянина


Місце стрілянини у Києві біля станції метро "Гідропарк"


Внаслідок стрілянини у Києві постраждали два чоловіка


Правоохоронці вивчають усі деталі стрілянини у Києві

Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Поліція Стрілянина в Києві
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Ангела Меркель у Сочі: як купити Україну?
сьогодні, 08:15 Ангела Меркель у Сочі: як купити Україну?
Борис Немировський 2571
Звільнення Суркова, кримський міст та Apple Pay в Україні, – топ-5 блогів тижня
20 травня, 22:01 Звільнення Суркова, кримський міст та Apple Pay в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1495
Обстріл школи на Донбасі, закон про трансплантацію та День вишиванки у ВР – топ-5 відео тижня
20 травня, 21:31 Обстріл школи на Донбасі, закон про трансплантацію та День вишиванки у ВР – топ-5 відео тижня
226
Найсмішніші меми тижня: Путін подарував собі міст, королівське весілля вдалося на жарт
20 травня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: Путін подарував собі міст, королівське весілля вдалося на жарт
4722
Нам лгут, или Почему Гордон озвучивает мечты Путина
20 травня, 19:01 Нам лгут, или Почему Гордон озвучивает мечты Путина
Блог Медіа 8908
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук