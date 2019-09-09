У Києві сталася стрілянина між водіями: фото

У Києві біля станції метро "Академмістечко" сталася стрілянина під час сварки двох водіїв. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Поліцейські з'ясували, що конфлікт стався на дорозі через першочерговий проїзд. Обидва авто зупинилися і почали вирішувати стосунки.

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Під час сварки водій Opel дістав пістолет і вистрілив у бік машини опонента.



46-річного зловмисника затримали

37-річний чоловік одразу звернувся до поліції. Після стрілянини 46-річного киянина затримали.



З цієї зброї стріляв киянин

Наразі із винуватцем спілкуються слідчі. Поліцейські уже розпочали кримінальне провадження за хуліганство. Киянину оголосили про підозру, і зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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