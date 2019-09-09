У Києві сталася стрілянина між водіями: фото
У Києві біля станції метро "Академмістечко" сталася стрілянина під час сварки двох водіїв. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Поліцейські з'ясували, що конфлікт стався на дорозі через першочерговий проїзд. Обидва авто зупинилися і почали вирішувати стосунки.
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Під час сварки водій Opel дістав пістолет і вистрілив у бік машини опонента.
46-річного зловмисника затримали
37-річний чоловік одразу звернувся до поліції. Після стрілянини 46-річного киянина затримали.
З цієї зброї стріляв киянин
Наразі із винуватцем спілкуються слідчі. Поліцейські уже розпочали кримінальне провадження за хуліганство. Киянину оголосили про підозру, і зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
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