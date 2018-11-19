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      У Києві сталася стрілянина: поранено трьох людей

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      Біля торгового центру в Києві сталася стрілянина
      Біля торгового центру в Києві сталася стрілянина / narodna-pravda.ua

      На вулиці Сабурова в Деснянському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої постраждали троє людей.

      Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

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      Подія сталася вночі на вулиці Сабурова у Деснянському районі столиці. Біля торгового центру дві компанї чоловіків вживали алкоголь, згодом між ними сталася бійка. Один із чоловіків дістав зброю і почав стріляти у бік інших.

      київ стрілянина поліція
      Працівники поліції вилучили три стріляні гільзи від невстановленої зброї/ Джерело: Національна поліція

      Внаслідок стрілянини троє місцевих мешканців отримали вогнепальні поранення, їх госпіталізували. Один із потерпілих після отримання першої допомоги поїхав додому. Інших двоє перебувають у стаціонарі в задовільному стані.

      Теги: Новини України Новини Києва Поліція Зброя Жертви
      Джерело: 24 Канал
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