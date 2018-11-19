У Києві сталася стрілянина: поранено трьох людей

На вулиці Сабурова в Деснянському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої постраждали троє людей.

Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

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Подія сталася вночі на вулиці Сабурова у Деснянському районі столиці. Біля торгового центру дві компанї чоловіків вживали алкоголь, згодом між ними сталася бійка. Один із чоловіків дістав зброю і почав стріляти у бік інших.



Працівники поліції вилучили три стріляні гільзи від невстановленої зброї/ Джерело: Національна поліція

Внаслідок стрілянини троє місцевих мешканців отримали вогнепальні поранення, їх госпіталізували. Один із потерпілих після отримання першої допомоги поїхав додому. Інших двоє перебувають у стаціонарі в задовільному стані.