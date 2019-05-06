У Києві сталася стрілянина, поранено відомого журналіста: фото та відео
У Києві невідомий влаштував стрілянину у закладі "Портер Паб", в результаті поранено українського журналіста Володимира Рунеця.
За інформацією видання "Еспресо", ввечері 6 травня чоловік під час сварки у закладі вистрілив із мисливського карабіна в підлогу.
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Відвідувачі відібрали зброю, однак, зловмисник повернувшись зі свого авто приніс пістолет Макарова й знову почав стріляти.
Стрілянина сталася в київському пабі на вулиці Героїв Дніпра
В результаті від пострілу зазнав поранення правої стопи журналіст Володимир Рунець.
Журналіст Володимир Рунець
В результаті стрілянини постраждав український журналіст
Пізніше стрілець самостійно здався поліції, прийшовши в Оболонський райвідділ.
Чоловік стріляв у закладі двічі
Що відомо про Володимира Рунеця? Український журналіст, який у 2014-2017 роках працював воєнним кореспондентом 24 каналу. Нині є кореспондентом американського телеканалу "Настоящее время" (спільного проекту "Радіо Свобода" та "Голосу Америки").