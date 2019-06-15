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      У Києві сталася жахлива ДТП: є загиблі – фото та відео

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      У Києві сталася жахлива ДТП: є загиблі
      У Києві сталася жахлива ДТП: є загиблі / 24 канал

      Смертельна ДТП сталася близько 08:30 у Голосіївському районі на площі Деміївській. Унаслідок аварії загинули 4 людей, а інших постраждалих доставили в лікарню.

      Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці, вони опитують свідків та очевидців автопригоди.

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      Правоохоронці встановили, що водій Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Skoda. Унаслідок аварії четверо осіб, які перебували у Chevrolet, отримали травми несумісні із життям та загинули одразу на місці.

      дтп аварія київ жертви
      Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Skoda/ 24 канал

      Водій іншої іномарки – отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Однак рятувальники повідомили не про одного, а про двох постраждалих.

      дтп аварія київ жертви
      Залишки однієї з машин/ 24 канал

      дтп київ жертви аварія
      Залишки машини після жахливої аварії/ "Фото: Інформатор"

      дтп аварія київ жертви
      На місці ДТП працює поліція/ 24 канал

      Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.

      У Києві сталася жахлива ДТП у Голосіївському районі на площі Деміївській: відео 18+

       

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Жертви Транспорт
      Джерело: 24 канал
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