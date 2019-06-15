У Києві сталася жахлива ДТП: є загиблі – фото та відео
Смертельна ДТП сталася близько 08:30 у Голосіївському районі на площі Деміївській. Унаслідок аварії загинули 4 людей, а інших постраждалих доставили в лікарню.
Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці, вони опитують свідків та очевидців автопригоди.
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Правоохоронці встановили, що водій Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Skoda. Унаслідок аварії четверо осіб, які перебували у Chevrolet, отримали травми несумісні із життям та загинули одразу на місці.
Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Skoda/ 24 канал
Водій іншої іномарки – отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Однак рятувальники повідомили не про одного, а про двох постраждалих.
Залишки однієї з машин/ 24 канал
Залишки машини після жахливої аварії/ "Фото: Інформатор"
На місці ДТП працює поліція/ 24 канал
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.
У Києві сталася жахлива ДТП у Голосіївському районі на площі Деміївській: відео 18+