У Києві сталася жахлива ДТП: є загиблі – фото та відео

Смертельна ДТП сталася близько 08:30 у Голосіївському районі на площі Деміївській. Унаслідок аварії загинули 4 людей, а інших постраждалих доставили в лікарню.

Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці, вони опитують свідків та очевидців автопригоди.

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Правоохоронці встановили, що водій Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Skoda. Унаслідок аварії четверо осіб, які перебували у Chevrolet, отримали травми несумісні із життям та загинули одразу на місці.



Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Skoda/ 24 канал

Водій іншої іномарки – отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Однак рятувальники повідомили не про одного, а про двох постраждалих.



Залишки однієї з машин/ 24 канал



Залишки машини після жахливої аварії/ "Фото: Інформатор"



На місці ДТП працює поліція/ 24 канал

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.

У Києві сталася жахлива ДТП у Голосіївському районі на площі Деміївській: відео 18+