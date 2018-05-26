У Києві сталося 26 правопорушень за участю іноземних вболівальників, – поліція

У Києві правоохоронці зафіксували 26 подій за участю іноземців. Наразі слідчі розпочали 15 кримінальних проваджень.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції у Києві.

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На цей час слідчі розпочали 15 кримінальних проваджень, із них: 10 крадіжок, 3 хуліганства і 2 шахрайства. Окрім того, складено два адміністративні протоколи на іноземних громадян за скоєння ДТП без потерпілих та розпиття алкогольних напоїв поблизу готелю в Дарницькому районі столиці,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інші зареєстровані події, які надійшли до поліції, мають інформаційний характер.