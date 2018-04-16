У Києві сталася серйозна ДТП: фото та відео з місця аварії
На вулиці Льва Толстого у Києві зіткнулися три автомобілі. Наразі невідома кількість постраждалих внаслідок аварії.
Про це інформує kiev.dtp у Facebook.
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"Зі слів свідків, винуватець ДТП перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Подробиці події і детальна інформація про постраждалих уточнюються", – йдеться у повідомленні.
Наразі на місці працюють патрульна поліція та швидка допомога. Очікують слідчо-оперативну групу.
Аварія у Києві
Аварія у Києві
У Києві сталося серйозна ДТП
Дивіться відео з місця аварії у Києві
До слова, у ніч на 14 квітня у Києві сталась незвична дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої, на щастя, ніхто не постраждав.
Джерело: 24 Канал
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