У Києві сталася серйозна ДТП: фото та відео з місця аварії

На вулиці Льва Толстого у Києві зіткнулися три автомобілі. Наразі невідома кількість постраждалих внаслідок аварії.

Про це інформує kiev.dtp у Facebook.

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"Зі слів свідків, винуватець ДТП перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Подробиці події і детальна інформація про постраждалих уточнюються", – йдеться у повідомленні.



Наразі на місці працюють патрульна поліція та швидка допомога. Очікують слідчо-оперативну групу.



Аварія у Києві



Аварія у Києві



У Києві сталося серйозна ДТП

Дивіться відео з місця аварії у Києві

До слова, у ніч на 14 квітня у Києві сталась незвична дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої, на щастя, ніхто не постраждав.