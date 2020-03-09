У Києві стартувала акція солідарності з Кримом: онлайн-трансляція

У Києві в парку імені Тараса Шевченка розпочалася щорічна акція солідарності з українським Кримом. Вона стартувала о 14:00, на захід прийшли десятки небайдужих людей.

Якщо 9 березня українці переважно згадують як день народження Тараса Шевченка, то для кримчан – це один з головних днів боротьби проти російської окупації. Щороку активісти збираються на подібну акцію – це традиція, що почалася з 9 березня 2014 року. Саме тоді окупантами були викрадені організатори руху "Євромайдан – Крим".

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Для українських громадян Криму є вкрай важливою підтримка держави й всього українського суспільства. Адже протягом 6 років окупації в умовах політичних переслідувань та наступу "русского міра" на півострові, вони підтримують незалежну Україну, зберігають мову та культуру. Таким чином вони чинять мирний спротив російській окупації.

На акцію солідарності прийшли кримчани, активісти Євромайдану, ветерани. Серед присутніх звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов.

Акція солідарності з українським Кримом / Фото Анастасії Федченко, 24 канал

Акція солідарності з українським Кримом: відео

Що відомо про анексію Криму: