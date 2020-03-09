У Києві стартувала акція солідарності з Кримом: онлайн-трансляція
У Києві в парку імені Тараса Шевченка розпочалася щорічна акція солідарності з українським Кримом. Вона стартувала о 14:00, на захід прийшли десятки небайдужих людей.
Якщо 9 березня українці переважно згадують як день народження Тараса Шевченка, то для кримчан – це один з головних днів боротьби проти російської окупації. Щороку активісти збираються на подібну акцію – це традиція, що почалася з 9 березня 2014 року. Саме тоді окупантами були викрадені організатори руху "Євромайдан – Крим".
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Для українських громадян Криму є вкрай важливою підтримка держави й всього українського суспільства. Адже протягом 6 років окупації в умовах політичних переслідувань та наступу "русского міра" на півострові, вони підтримують незалежну Україну, зберігають мову та культуру. Таким чином вони чинять мирний спротив російській окупації.
На акцію солідарності прийшли кримчани, активісти Євромайдану, ветерани. Серед присутніх звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов.
Акція солідарності з українським Кримом / Фото Анастасії Федченко, 24 канал
Акція солідарності з українським Кримом: відео
Що відомо про анексію Криму:
- Росія захопила та включила до свого складу український півострів у березні 2014 року. Сталося це під кінець Революції Гідності. Російські окупанти почали перекидати на півострів своїх військових без розпізнавальних знаків. У народі їх почали називати "зеленими чоловічками".
- Проросійські сили у Криму організували низку антиукраїнських виступів та створили так звані загони "самооборони Криму". Ці люди мали начебто захищати кримчан від нападу "Правого сектора".
- 16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали це незаконне голосування й початок тимчасової анексії Криму. На Росію за цей акт агресії наклали суворі економічні санкції.
- РФ на території Криму продовжує свою репресивну політику: ув’язнює проукраїнських активістів, проводить обшуки, залякує та убиває кримських татар, переселяє на півострів своїх громадян та депортує українців.
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