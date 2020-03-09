14:31
9 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ MH17 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу
      Вєсті Кремля
      17:22, 7 березня
      Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді
      Вєсті.UA
      17:05, 7 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ MH17 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У Києві стартувала акція солідарності з Кримом: онлайн-трансляція

      - Читать новость на русском
      Акція солідарності з українським Кримом / Фото facebook.com/crimeahrg

      У Києві в парку імені Тараса Шевченка розпочалася щорічна акція солідарності з українським Кримом. Вона стартувала о 14:00, на захід прийшли десятки небайдужих людей.

      Якщо 9 березня українці переважно згадують як день народження Тараса Шевченка, то для кримчан – це один з головних днів боротьби проти російської окупації. Щороку активісти збираються на подібну акцію – це традиція, що почалася з 9 березня 2014 року. Саме тоді окупантами були викрадені організатори руху "Євромайдан – Крим".

      Дивіться також Скільки російських військ у Криму та чи загрожують вони Україні: дані розвідки

      Для українських громадян Криму є вкрай важливою підтримка держави й всього українського суспільства. Адже протягом 6 років окупації в умовах політичних переслідувань та наступу "русского міра" на півострові, вони підтримують незалежну Україну, зберігають мову та культуру. Таким чином вони чинять мирний спротив російській окупації.

      На акцію солідарності прийшли кримчани, активісти Євромайдану, ветерани. Серед присутніх звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов.

      Акція солідарності з українським Кримом / Фото Анастасії Федченко, 24 канал

      Акція солідарності з українським Кримом: відео

      Що відомо про анексію Криму:

      • Росія захопила та включила до свого складу український півострів у березні 2014 року. Сталося це під кінець Революції Гідності. Російські окупанти почали перекидати на півострів своїх військових без розпізнавальних знаків. У народі їх почали називати "зеленими чоловічками".
      • Проросійські сили у Криму організували низку антиукраїнських виступів та створили так звані загони "самооборони Криму". Ці люди мали начебто захищати кримчан від нападу "Правого сектора".
      • 16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали це незаконне голосування й початок тимчасової анексії Криму. На Росію за цей акт агресії наклали суворі економічні санкції.
      • РФ на території Криму продовжує свою репресивну політику: ув’язнює проукраїнських активістів, проводить обшуки, залякує та убиває кримських татар, переселяє на півострів своїх громадян та депортує українців.
      Коронавірус в Італії: 366 людей померли, кількість хворих зросла
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:05 Воскресіння Кобзаря, або дивний новий світ
      Михайло Дубинянський
      сьогодні , 12:39 Шевченко та жінки: відверто про особисте життя генія
      Настя Сукач
      сьогодні , 12:00 Чи зможе Україна наздогнати Польщу?
      Анатолій Амелін
      сьогодні , 09:02 Тарас Шевченко: Кобзар, про якого не розповідали у школі
      Євгенія Мазур
      сьогодні , 08:40 Диктатура Мінцифри: дискримінація IT-розробників?
      Олекса Коба
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук