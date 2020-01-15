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      У Києві стартувала виставка художника Марчука, що потрапив до рейтингу "100 геніїв сучасності"

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      Творчість Івана Марчука – це своєрідна візитівка України, а самого митця називають українським Ван Гогом. Проте на відміну від свого нідерландського колеги, Марчук досі немає свого музею чи галереї у себе на батьківщині.

      За все своє життя художник Іван Марчук намалював понад 5 тисяч полотен. Вони зберігаються на всіх континентах, окрім Антарктиди.

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      Британське видання Daily Telegraph включило його ім'я до рейтингу "100 геніїв сучасності". Світ знає українця як автора унікальної техніки – пльонтанізму.

      Коли дивишся на картину – це наче тонесенькі ниточки. Іван Степанович їздив на Чернігівщину в гості до знайомого художника. Там він побачив як неймовірно переплітаються на фоні ясного неба гілки дерев,
      – мистецтвознавиця Жанна Тарнопольська.

      За радянських часів Марчук, якого нині знає увесь світ, був заборонений. Його не приймали, не виставляли, не нагороджували. Бо вважали підозрілим. Він спілкувався українською, від імені інтелігенції писав листи на підтримку дисидентів. Втікаючи від реальності, Марчук емігрував і 12 років, до кінця 80-х, жив у Австралії, Америці та Канаді.

      Мій талант належить людству, Україна не має на нього патенту. Я не маю умов навіть для роботи,
      – наголосив Іван Марчук.

      Митець має майстерню, але досі немає місця, де міг би виставляти свої роботи. Понад два місяці у столичній галереї ARTAREA діяла виставка "Секрети геніальності: 100 невідомих творів Марчука": картин-притч, графіки, пейзажів та абстракції. Водночас, картини майстра відтворювало цифрове панорамне відеошоу.


      Виставка Івана Марчука

      Влада не одноразово обіцяла створити музей його творчості. Президенти змінювались, а будівництво так і не почали.

      Є позиція щодо утворення музею сучасного мистецтва. Окреме крило, я не знаю як це буде виглядати, має бути присвячене таким митцям як Іван Марчук,
      – припустила заступниця міністра культури України Світлана Фоменко.

      Та Марчуку цього не достатньо, він хоче власний музей. Наразі українці з'їжджаються до столиці, аби познайомитися з "пльонтанізмом" Марчука. В основі виставки – картини митця, що повернулися до України після шестирічного світового турне.

      Фото картин художника Івана Марчука:

      Важливо! Віднайшли викрадені картини відомого українського художника Івана Марчука

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      сьогодні
      10816
      Автор: Марина Молька, Леся Виговська
      Теги: Новини України Новини Києва Новини культури Мистецтво Іван Марчук
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      Новини за 15 січня
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