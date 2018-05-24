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У Києві стартував "Фестиваль чемпіонів" для фанів та гостей фіналу Ліги чемпіонів

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Напередодні фіналу Ліги чемпіонів УЄФА , котрий пройде у суботу, в центрі столиці відкрився "Фестиваль чемпіонів".

Фестиваль організувало УЄФА за сприянням керівництва міста. Його урочисто відкрили представленням кубків чемпіонів. Вечері запланований великий концерт з відомими українськими гуртами. А завтра розпочнеться одне з головних дійств – "Турнір чемпіонів".

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У цьому турнірі будуть грати три команди – легенди "Реалу", "Ліверпулю" і також команда "Шевченко і ко". На фестивалі транслювати матчі не будуть, це відбуватиметься на Контрактовій площі.

Окрім святкування футбольного свята, на фестивалі планують провести урочистості до Дня Києва.

Теги: Новини України Новини Києва Ліга чемпіонів Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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