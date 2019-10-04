У Києві стартував фестиваль раритетних та ексклюзивних автомобілів: вражаючі фото

Більше сотні раритетних та ексклюзивних машин з’їхалися на фестиваль у Києві. Родзинкою цьогорічного заходу стали американські авто п'ятдесятих та сімдесятих років. Найстарішим машинам-учасникам – понад 80 років і всі ще на ходу.

Які автомобілі представлені на виставці?

Виставка вражає символами тодішньої епохи: ефектні "Каділаки", солідні "Форди", легендарні "Мустанги" та витончені "Мерседеси" – розкішні старі машини, від яких так і пахне історією. Вони вже стали традиційними моделями на найбільшому технічному фестивалі Old Car Land.

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"Фестиваль проходить вже в одинадцяте. Місце у нас традиційне – Державний музей авіації. Цього разу родзинкою фестивалю ми зробили локацію американських автомобілів", – наголошує організатор фестивалю Old Car Land Павло Лозовенко.



Раритетні автомобілі вражають витонченістю

Чим старіше авто, тим більше пристрасті воно викликає. Про це як ніхто знає власник одного із останніх представників золотого покоління автомобілів із США – Cadillac DeVille.

В переводі з французької Cadillac DeVille – "Міський Девіль". Привіз я її дуже давно, років п'ятнадцять-двадцять тому. Купив в ізмаїльського моряка, який привіз її з-за закордону свого часу. Ми її повністю розбирали, реставрували деякі елементи,

– розповів колекціонер Артем Рудницький.

П’ятиметровий Cadillac DeVille обладнали мотором з потужністю 340 кінських сил. Він працює дуже тихо, м’яка підвіска забезпечує надзвичайно плавну їзду, а розкішний інтер'єр та солідний дизайн не залишить байдужим жодного авто-гурмана.



Легендарний Cadillac DeVille

Та не іномарками єдиними. Гордість цьогорічного фестивалю – найпотужніша гоночна вантажівка в світі – кільцевий КрАЗ-5450 із танковим двигуном, яку спроектували наші, вітчизняні конструктори.



Так виглядає КрАЗ-5450

"Автомобіль був побудований в дуже стислі строки. Ідея цього автомобіля була в тому, щоб ми зробили суто український автомобіль, з українських комплектуючих. В цій конструкції ми взяли двигун від танка Т-64 та двохтактний дизель", – відповів конструктор КрАЗ-5450 Володимир Гавриленко.

Виставка раритетний авто Old Car Land: фото з офіційної сторінки виставки

Де та коли можна побачити виставку раритетних авто?

Доторкнутися до історії техніки та посидіти в машинах часів другої світової війни можна протягом всіх вихідних – 5 та 6 жовтня. Відбувається вона в Державному музеї авіації імені О.К. Антонова на вулиці Медова, 1.

Вхідний квиток – 150 гривень. Учасникам бойових дій та дітям до 12 років – вхід безкоштовний.