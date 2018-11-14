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      У Києві стався масштабний прорив труби: вулиці перетворились на озеро

      2499 Читать новость на русском
      У Києві прорвало трубу
      У Києві прорвало трубу / Facebook-сторінка "Ком’юніті Комфорт таун"

      У середу, 14 листопада, окрім проблем через сніг у Києві виникла ще одна: на території житлового комплексу "Комфорт Таун" сталася аварія на трубопроводі. Так, через прорив труби на вулиці Регенераторній водою залило величезну територію житлового комплексу.

      Про це свідчать фото, опубліковані на Facebook-сторінках "Ком’юніті Комфорт таун" та "Киев оперативный".

      На опублікованих фото зображені наполовину засніжені і наполовину затоплені брудною водою дворики, а також автомобілі, чиї колеса підтопила масштабна калюжа.

      Читайте також: Затори у Києві: місто паралізувало після першого снігу – карта

      24 канал намагався з'ясувати в керуючій компанії "Комфорт Таун", що саме трапилося та коли усунуть наслідки аварії, проте в компанії не відповідають на телефонні дзвінки.

      Київ прорвало трубу ЖК Комфорт Таун
      Через прорив труби водою залило двори житлового комплексу Києва

      Київ прорвало трубу Комфорт Таун аварія
      Наслідки прориву труби в Києві

      Київ аварія трубопровід прорвало трубу
      Автомобілі "плавають" у воді, якою залило вулиці Києва
      Київ аварія прорвало трубу
      Вигляд аварії на трубопроводі з балкону будинку

      Київ прорвало трубу
      Прорив труби в ЖК "Комфорт Таун"
       

      Теги: Новини України Новини Києва Надзвичайні ситуації комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
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