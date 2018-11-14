У Києві стався масштабний прорив труби: вулиці перетворились на озеро
У середу, 14 листопада, окрім проблем через сніг у Києві виникла ще одна: на території житлового комплексу "Комфорт Таун" сталася аварія на трубопроводі. Так, через прорив труби на вулиці Регенераторній водою залило величезну територію житлового комплексу.
Про це свідчать фото, опубліковані на Facebook-сторінках "Ком’юніті Комфорт таун" та "Киев оперативный".
На опублікованих фото зображені наполовину засніжені і наполовину затоплені брудною водою дворики, а також автомобілі, чиї колеса підтопила масштабна калюжа.
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24 канал намагався з'ясувати в керуючій компанії "Комфорт Таун", що саме трапилося та коли усунуть наслідки аварії, проте в компанії не відповідають на телефонні дзвінки.
Через прорив труби водою залило двори житлового комплексу Києва
Наслідки прориву труби в Києві
Автомобілі "плавають" у воді, якою залило вулиці Києва
Вигляд аварії на трубопроводі з балкону будинку
Прорив труби в ЖК "Комфорт Таун"