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У Києві стріляли у журналіста Аркадія Бабченка: він помер

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Аркадій Бабченко вбитий у Києві 29 травня 2018 року
Аркадій Бабченко вбитий у Києві 29 травня 2018 року / фото з відкритих джерел

У Києві невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманих поранень журналіст помер у "швидкій".

Аркадія Бабченка вбили на порозі у його будинку. 

Спочатку про подію повідомив журналіст Айдер Муджабаєв у Facebook. 

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"В Аркадія Бабченка стріляли, в будинку, в спину. Відвезли в лікарню. Шукаю в яку, їду туди",  написав він.

Факт смерті підтвердили у поліції – журналіст помер у кареті швидкої допомоги

Як пише "Українська правда", "в цей час дружина була у ванній кімнаті. Вона почула хлопки, вийшла і побачила чоловіка в крові. Викликала швидку, його забрали, він помер у кареті швидкої". 

Аркадій Бабченко – популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. 

Теги: Новини України Вбивство Аркадія Бабченка Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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