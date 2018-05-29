У Києві стріляли у журналіста Аркадія Бабченка: він помер

У Києві невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманих поранень журналіст помер у "швидкій".

Аркадія Бабченка вбили на порозі у його будинку.

Спочатку про подію повідомив журналіст Айдер Муджабаєв у Facebook.

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"В Аркадія Бабченка стріляли, в будинку, в спину. Відвезли в лікарню. Шукаю в яку, їду туди", написав він.

Факт смерті підтвердили у поліції – журналіст помер у кареті швидкої допомоги.

Як пише "Українська правда", "в цей час дружина була у ванній кімнаті. Вона почула хлопки, вийшла і побачила чоловіка в крові. Викликала швидку, його забрали, він помер у кареті швидкої".

Аркадій Бабченко – популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну.