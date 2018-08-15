У Києві стрілянина: щонайменше двоє поранених

Вранці 15 серпня біля ринку у Києві стався конфлікт зі стріляниною, внаслідок якої було поранено двоє осіб.

Деталі інциденту повідомили у прес-службі поліції Києва.

Читайте також: У Києві невідомі пограбували ломбард і вбили охоронця

Повідомлення про бійку між чоловіками на ринку надійшло правоохоронцям приблизно о 10:40 ранку середи.

Поліцейські, які прибули на виклик, виявили трьох чоловіків зі слідами побоїв.

За словами очевидців, зловмисники зникли з місця події на білому мікроавтобусі марки Mersedes і на двох іномарках "БМВ" і "Тойота" з іноземними номерами.

У Києві введено план "Перехоплення", а на розшук транспортних засобів орієнтовані всі поліцейські наряди.

Пізніше з'явилась інформація, що внаслідок цієї стрілянина двоє осіб зазнали поранень.

У чергову частину надійшло повідомлення зі служби 103 про госпіталізацію із місця бійки зі стріляниною двох чоловіків: в одного – дотикове поранення в ліве стегно, в іншого – в ноги і живіт,

– уточнили у поліції.

Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом цієї стрілянини.

Спільнота dtp.kiev.ua повідомляє, що інцидент стався на Троєщині. Камери спостереження зафіксували номерні знаки мікроавтобуса Mersedes, на якому втекли зловмисники.



Стрілянина у Києві вранці 15 серпня