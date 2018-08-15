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У Києві стрілянина: щонайменше двоє поранених

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Стрілянина у Києві на ринку на Троєщині 15 серпня 2018
Стрілянина у Києві на ринку на Троєщині 15 серпня 2018 / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

Вранці 15 серпня біля ринку у Києві стався конфлікт зі стріляниною, внаслідок якої було поранено двоє осіб.

Деталі інциденту повідомили у прес-службі поліції Києва.

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Повідомлення про бійку між чоловіками на ринку надійшло правоохоронцям приблизно о 10:40 ранку середи.

Поліцейські, які прибули на виклик, виявили трьох чоловіків зі слідами побоїв.

За словами очевидців, зловмисники зникли з місця події на білому мікроавтобусі марки Mersedes і на двох іномарках "БМВ" і "Тойота" з іноземними номерами.

У Києві введено план "Перехоплення", а на розшук транспортних засобів орієнтовані всі поліцейські наряди.

Пізніше з'явилась інформація, що внаслідок цієї стрілянина двоє осіб зазнали поранень.

У чергову частину надійшло повідомлення зі служби 103 про госпіталізацію із місця бійки зі стріляниною двох чоловіків: в одного – дотикове поранення в ліве стегно, в іншого – в ноги і живіт,
– уточнили у поліції.

Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом цієї стрілянини.

Спільнота dtp.kiev.ua повідомляє, що інцидент стався на Троєщині. Камери спостереження зафіксували номерні знаки мікроавтобуса Mersedes, на якому втекли зловмисники.

стрілянина Київ Мерседес
Стрілянина у Києві вранці 15 серпня

Теги: Новини України Поліція Стрілянина в Києві Розслідування Кримінальні новини Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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