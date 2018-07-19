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У Києві суд відкрив провадження щодо підвищення вартості проїзду

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У Києві суд відкрив провадження щодо підвищення вартості проїзду
У Києві суд відкрив провадження щодо підвищення вартості проїзду / Фото з відкритих джерел

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі про зростання вартості проїзду у громадському транспорті столиці. Суд призначив справу до розгляду в підготовчому засіданні на 16 серпня.

Про це повідомляє прес-служба суду у Facebook.

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"Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо встановлення нових тарифів на перевезення пасажирів у міському транспорті: метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та у міській електричці", – йдеться в повідомленні суду у Facebook.

Нагадаємо, з 14 липня у Києві подорожчав проїзд. Тепер за разову поїздку в будь-якому виді транспорту доведеться заплатити 8 гривень.

Теги: Новини Києва Транспорт
Джерело: 24 Канал
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