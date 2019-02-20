У Києві суд заарештував 14 житлових комплексів скандального забудовника Войцеховського

Печерський районний суд Києва заарештував 14 об'єктів нерухомості. Усіх їх пов'язують із забудовником Анатолієм Войцеховським. Арешт було накладено за клопотанням "про визначення порядку зберігання речових доказів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні". Клопотання подав слідчий Нацполіції Москаленко.

Як мовиться у рішенні суду, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що фактичний керівник групи компаній "Укогруп" організував групу та у її складі спільно з кількома невстановленими людьми вчинив кілька злочинів, зокрема:

– умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

– самовільні зайняття земельних ділянок та самовільні будівництва на них;

– заволодіння чужим майном у великих та особливо великих розмірах з боку організованої групи, відбувся злочин шляхом зловживання службовою особою службовим становищем;

складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки;

– умисне невиконання судових рішень;

– зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги та несанкціоновані дії з інформацією, що оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях інформації, водночас це злочин вчиняла особа, що має право доступу до такої інформації.

Читайте також: Фірташ за копійки повернув собі найбільший ТРЦ у Києві

"Крім того, упродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній "Укогруп", діючи в складі організованої групи, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки та незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових і офісно-торгово-житлових комплексів", – зазначили у суді.

У вищезазанченому списку будівництва фігурує 40 житлових, офісних і торгово-розважальних комплексів. Печерський райсуд Києва наклав арешт на 14 з них на підставі статті Кримінального кодексу про "Накладення арешту на майно". Також суду передав відповідні активи на зберігання в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Таким чином, рішенням суду було заарештовано:

1. ЖК "Нова Хвиля", Київ, Харківське Шосе, 15-А;

2. ЖК "Милославський", Київ, вулиця Милославська, 31-В;

3. ЖК "Совські Ставки", Київ, вулиця Кіровоградська, 70;

4. Відділ продажу ЖК "Совські Ставки", Київ, вулиця Кіровоградська, 70;

5. ЖК "Синьоозерний", Київ, перетин проспектів Правди та Гонгадзе;

6. Відділ продажу ЖК "Синьоозерний", Київ, перетин проспектів Правди та Гонгадзе;

7. Офісний центр "Домініон", Київ, вулиця Ушинського, 40;

8. ЖК "Флагман", Київ, вулиця Лобачевського, 7;

9. ЖК "Родинний Затишок", Київ, бульвар Гашека, 20,22,24;

10. ЖК "Олімпійське містечко", ЖК "Панорамне містечко", ЖК "Панорамний" (наразі – "Деміївський квартал"),Київ, вулиця Ракетна, 24.

11. ЖК "Східна Брама", Київ, вулиця Світла, 3;

12. Відділ продажу ЖК "Східна Брама", Київ, вулиця Світла, 3;

13. ЖК "Сосновий Бір", Київ, вулиця Олевська.

14. ЖК "Науковий", Київ, вулиця Петропавлівська, 40.

Який стосунок має Анатолій Войцеховський до вищезазначених об’єктів нерухомості. Він працюває на київському ринку нерухомості з 2004 року. Войцеховський є сполучною ланкою 63 компаній, що входять в так звану "Укогрупп". Вони будують в столиці близько 40 житлових комплексів, як правило, без повного пакету документів: прав на земельну ділянку, дозволу на будівництво. Натомість будинки вводилися в експлуатацію за рішенням суду.