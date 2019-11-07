У Києві та Харкові "замінували" метро: закриті по 3 станції

До правоохоронців Києва та Харкова надійшли анонімні повідомлення про замінування метрополітену. Через це у Києві зачинені станції "Золоті ворота", "Червоний хутір" та "Академмістечко", а в Харкові – "Центральний ринок", "Спортивна" та "Університет".

Ситоличні правоохоронні органи здійснюють перевірку повідомлення аноніма, зазначає КП "Київський метрополітен".

До слова: Закриття станцій метро "Майдан Незалежності" та "Палац спорту" у Києві: замінування – фейкове

Через повідомлення, фактично, не можуть повноцінно працювати червона та зелена гілки метро, на яких відповідно розташовані станції "Академмістечко" та "Червоний хутір". Станція "Золоті ворота" сполучає обидві гілки.

До слова, попереднє повідомлення про мінування столичного метрополітену було лише два дні тому – у вівторок, 5 листопада. Тоді анонім заявив про мінування станцій "Майдан Незалежності" та "Палац спорту". Після перевірки повідомлення виявилося фейковим.

У Харкові на станціях, про замінування яких було повідомлено працюють слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління поліції у Харківській області.

У випадку з мінуванням харківського метро анонім, який про нього повідомляв, обрав три станції, які з'єднують червону, зелену та синю гілки метрополітену.

Крім того, керівник управління інвестиційної політики Львівської ОДА Роман Матис у своєму фейсбуці розповів, що через повідомлення про замінування у полі зупинився потяг Інтерсіті Львів – Київ, яким той їхав.

Мене ці замінування переслідують і дістали. Інтерсіті Львів – Київ заміновано. Стоїмо в полі, шукаємо вибухівку,

– бідкається Матис.