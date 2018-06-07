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У Києві табір ромів захопив міський парк: фото з місця події

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У Києві табір ромів захопив міський парк
У Києві табір ромів захопив міський парк / Facebook

У середу, 6 червня, в національному природному парку "Голосіївський" облаштувався табір ромів. На його території вони спорудили землянки, знищили рослини та засмітили парк відходами.

Про це повідомив працівник цього парку Олександр Соколенко у Facebook.

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За його словами, сторонні фактично захопили частину 122-го лісового кварталу.

Табір ромів захопив парк в Києві
Табір ромів захопив Голосіївський парк в Києві

Він розповів, що роми напали на працівників служби державної охорони ПЗФ та активістів, які спробували потрапити на самозайняту територію, і закидали їх камінням, цеглою та іншими предметами.

У лісі облаштовано кустарні помешкання, землянки, печі. Працівників лісопарку на захоплену територію цигани не допускають, при цьому самовільно валять ліс, переважно дуби, та використовують їх як дрова для обігріву та приготування їжі,
– йдеться в повідомленні.

Табір ромів в парку
Роми самовільно валять ліс та використовують дерева як дрова

Олександр Соколенко заявив, що керівництво парку зверталося до поліції, двічі телефонували за номером "102", але залишилися без підтримки. 

У той час, поки поліція не звертає уваги на проблему, циганське містечко розростається як гриби після дощу,
– додав він.

Нагадаємо, що 21 квітня у Києві на Лисій горі члени "С14" розібрали та спалили табір ромів, які не зреагували на вимогу радикальних націоналістів покинути цей табір.

Теги: Новини України Роми Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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