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      У Києві таксі Uber з пасажиром врізалося у стовп і перекинулося на дах: фото

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      На Академіка Заблотного у Києві перекинулося таксі Uber: у салоні машини був пасажир
      На Академіка Заблотного у Києві перекинулося таксі Uber: у салоні машини був пасажир

      У Голосіївському районі Києва на вулиці Академіка Заболотного машина таксі Uber, вилетівши на узбіччя, врізалася у стовп і перекинулася на дах. У результаті від автомобіля майже нічого не залишилося.

      Як повідомляють "Вартові Еспресо", таксі Nissan Sunny їхало вулицею Академіка Заболотного в напрямку Столичного шосе. Причиною аварії стало те, що водій не впорався з керуванням.

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      У момент ДТП у салоні машини, окрім водія, перебував ще й пасажир. Обох госпіталізовано у важкому стані.

      Аби дістати людей з розчавленого авто, знадобилася допомога надзвичайників. Також на місці працювали поліція та медики.

      Схожа ДТП за участю ще однієї відомої служби таксі Uklon сталася неподалік Гостомеля на Київщині у середині серпня, щоправда мала вона смертельні наслідки. Тут також водій таксі втратив контроль над машиною, і у підсумку її знесло в кювет. Пасажирка автомобіля загинула на місці.

      blog_ava
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      Теги: Uber Транспорт Аварії та ДТП Новини України Новини Києва
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