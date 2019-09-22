У Києві таксі Uber з пасажиром врізалося у стовп і перекинулося на дах: фото

У Голосіївському районі Києва на вулиці Академіка Заболотного машина таксі Uber, вилетівши на узбіччя, врізалася у стовп і перекинулася на дах. У результаті від автомобіля майже нічого не залишилося.

Як повідомляють "Вартові Еспресо", таксі Nissan Sunny їхало вулицею Академіка Заболотного в напрямку Столичного шосе. Причиною аварії стало те, що водій не впорався з керуванням.

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У момент ДТП у салоні машини, окрім водія, перебував ще й пасажир. Обох госпіталізовано у важкому стані.

Аби дістати людей з розчавленого авто, знадобилася допомога надзвичайників. Також на місці працювали поліція та медики.



Місце страшної ДТП за участю таксі Uber у Києві Місце страшної ДТП за участю таксі Uber у Києві

Схожа ДТП за участю ще однієї відомої служби таксі Uklon сталася неподалік Гостомеля на Київщині у середині серпня, щоправда мала вона смертельні наслідки. Тут також водій таксі втратив контроль над машиною, і у підсумку її знесло в кювет. Пасажирка автомобіля загинула на місці.