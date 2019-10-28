У Києві таксист допоміг затримати ґвалтівника неповнолітньої дівчини

На проспекті Академіка Глушкова таксист прийшов на допомогу, почувши крики дівчини. Хлопець почав чіплятися до працівниці кав’ярні, виманив її на вулицю та повалив з ніг.

16-річна дівчина сама звернулася до поліції, розповівши про те, як над нею намагалися вчинити насилля. Як розповіли у поліції Києва, хлопець обманом виманив дівчину надвір з кав’ярні, у якій вона працює.

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Довірлива дівчина вийшла із незнайомцем, аби показати дорогу до будівельного майданчика. Там зловмисник накинувся на неї, повалив на землю та почав ґвалтувати. На крики дівчини про допомогу одразу ж прибіг таксист. Він схопив хлопця і тримав аж до приїзду поліції.

Виявилося, що ґвалтівник уже судимий за грабіж. Проти нього відкрили кримінальну справу.