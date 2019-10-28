13:40
28 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Лукашенко сходить з розуму
      Вєсті Кремля
      19:14, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Чому Луценко поїхав до Лондона. Як Азаров готується до Геловіну
      Вєсті.UA
      17:55, 26 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ

      У Києві таксист допоміг затримати ґвалтівника неповнолітньої дівчини

      908 Читать новость на русском
      У Києві хлопець на вулиці нагався зґвалтувати неповнолітню
      У Києві хлопець на вулиці нагався зґвалтувати неповнолітню / kyiv.npu.gov.ua

      На проспекті Академіка Глушкова таксист прийшов на допомогу, почувши крики дівчини. Хлопець почав чіплятися до працівниці кав’ярні, виманив її на вулицю та повалив з ніг.

      16-річна дівчина сама звернулася до поліції, розповівши про те, як над нею намагалися вчинити насилля. Як розповіли у поліції Києва, хлопець обманом виманив дівчину надвір з кав’ярні, у якій вона працює.

      Резонансна справа: Змушували жувати презерватив і катували: що відомо про звірства у дитячому притулку Одеси

      Довірлива дівчина вийшла із незнайомцем, аби показати дорогу до будівельного майданчика. Там зловмисник накинувся на неї, повалив на землю та почав ґвалтувати. На крики дівчини про допомогу одразу ж прибіг таксист. Він схопив хлопця і тримав аж до приїзду поліції.

      Виявилося, що ґвалтівник уже судимий за грабіж. Проти нього відкрили кримінальну справу.

      blog_ava
      У Золоте-4 приїхала озброєна поліція, хочуть виселити "Азов": фото
      сьогодні
      11032
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Кримінал Кримінальні новини Новини Києва Діти і неповнолітні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
      сьогодні , 12:47 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
      Ірина Полицька 33295
      Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      сьогодні , 11:30 Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 2267
      Найсмішніші меми тижня: Horror Верьовки, поліграф так поліграф і пам'ятник Ярославу з AliExpress
      сьогодні , 10:00 Найсмішніші меми тижня: Horror Верьовки, поліграф так поліграф і пам'ятник Ярославу з AliExpress
      Северин Трач 846
      Помер Володимир Буковський: що відомо про письменника і дисидента
      сьогодні , 09:11 Помер Володимир Буковський: що відомо про письменника і дисидента
      Василь Денисюк 1145
      Виконавчий директор "Нафтогазу": Наївно очікувати від Росії продовження транзиту газу
      сьогодні , 09:01 Виконавчий директор "Нафтогазу": Наївно очікувати від Росії продовження транзиту газу
      Євгенія Мазур 1316
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук