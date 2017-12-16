У Києві таксист під наркотиками протаранив авто поліцейських: є постраждалі
У Києві на Голосіївському проспекті водій за кермом автомобіля служби таксі Uber на швидкості врізався у машину патрульної поліції .
Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.
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"Водій Hyundai Uber із польською реєстрацією врізався у патрульний поліцейський Toyota Prius. Постраждали двоє копів", – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, водій таксі перебував у стані наркотичного сп'яніння. У салоні авто виявили шприци.
Унаслідок потужного удару в патрульному авто спрацювали подушки безпеки, дівчину-копа госпіталізували.
У Києві таксі протаранило поліцейське авто
Таксист Uber врізався у авто патрульних
У патрульному авто спрацювали подушки безпеки
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