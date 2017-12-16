У Києві таксист під наркотиками протаранив авто поліцейських: є постраждалі

У Києві на Голосіївському проспекті водій за кермом автомобіля служби таксі Uber на швидкості врізався у машину патрульної поліції .

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook. Читайте також: П'яний водій в'їхав у нетверезих пішоходів на Сумщині: деталі ДТП "Водій Hyundai Uber із польською реєстрацією врізався у патрульний поліцейський Toyota Prius. Постраждали двоє копів", – йдеться у повідомленні. За попередніми даними, водій таксі перебував у стані наркотичного сп'яніння. У салоні авто виявили шприци. Унаслідок потужного удару в патрульному авто спрацювали подушки безпеки, дівчину-копа госпіталізували.

У Києві таксі протаранило поліцейське авто

Таксист Uber врізався у авто патрульних

У патрульному авто спрацювали подушки безпеки Работаем на нарко-ДТП в Киеве на Голосеевском: водитель Хюндай Убер польской регистрации врезался в патрульный полицейск... Опубліковано dtp.kiev.ua 16 грудня 2017 р.