У Києві таксист з наліпками Ulkon зґвалтував дівчину

У ніч на 31 липня невідомий чоловік завіз дівчину в ліс та зґвалтував. Після скоєння злочину водій одразу зник з місця події, деталі слідства не розголошують.

Водій з наліпками Uklon побив і зґвалтував потерпілу оральним методом. Про це повідомляє Информатор. Київська поліція змогла підтвердити лише сам факт зґвалтування у цьому районі, інші деталі події не розголошують у зв'язку з таємницею слідства.

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За словами Информатор, дівчина зловила машину на Академмістечку для того, аби дістатися додому. Вона зупинила автомобіль марки Renault, який був обклеєний наліпками Uklon. Під час поїздки чоловік раптово звернув у ліс, який знаходиться на Новоірпінській трасі.

Там він побив і зґвалтував потерпілу. Також зловмисник змусив її переказати гроші з картки на його рахунок. Внаслідок цього чоловік заволодів сумою у 4500 гривень та мобільним телефоном.

Дівчину госпіталізували в лікарню з діагнозом "рвана рана губи".