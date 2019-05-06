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      У Києві тесть встромив ножа в живіт зятеві: фото

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      У Києві тесть встромив ножа в живіт зятеві
      У Києві тесть встромив ножа в живіт зятеві / Національна поліція України

      У Дніпровському районі Києва між родичами стався конфлікт. В ході сварки тесть вдарив ножем в живіт свого зятя. Потерпілого госпіталізували, зараз його життю нічого не загрожує.

      Між чоловіками давно були сварки через квартирне питання.Конфлікт розгорівся в квартирі на вулиці Петра Запорожця. Про це Інформатор із посиланням на повідомлення Нацполіції Києва.

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      Правоохоронці з'ясували, що потерпілий повернувся додому в нетверезому стані. В ході сварки тесть вдарив його в живіт ножем. На щастя, потерпілого врятували лікарі швидкої допомоги, які швидко прибули на виклик.

      Карта із зображенням місця інциденту:

      Нападника затримали працівники поліції. 55-ти річний підозрюваний розповів, що тривалий час перебуває у конфлікті з зятем через квартиру. Раніше чоловік не притягувався до кримінальної відповідальності.

      Мотиви та причини здійснення злочину встановлюють правоохоронці
      Мотиви та причини здійснення злочину встановлюють правоохоронці

      Що загрожує нападнику?

      Затриманому оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121, а саме – умисне тяжке тілесне ушкодження.За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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