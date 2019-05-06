У Києві тесть встромив ножа в живіт зятеві: фото
У Дніпровському районі Києва між родичами стався конфлікт. В ході сварки тесть вдарив ножем в живіт свого зятя. Потерпілого госпіталізували, зараз його життю нічого не загрожує.
Між чоловіками давно були сварки через квартирне питання.Конфлікт розгорівся в квартирі на вулиці Петра Запорожця. Про це Інформатор із посиланням на повідомлення Нацполіції Києва.
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Правоохоронці з'ясували, що потерпілий повернувся додому в нетверезому стані. В ході сварки тесть вдарив його в живіт ножем. На щастя, потерпілого врятували лікарі швидкої допомоги, які швидко прибули на виклик.
Карта із зображенням місця інциденту:
Нападника затримали працівники поліції. 55-ти річний підозрюваний розповів, що тривалий час перебуває у конфлікті з зятем через квартиру. Раніше чоловік не притягувався до кримінальної відповідальності.
Мотиви та причини здійснення злочину встановлюють правоохоронці
Що загрожує нападнику?
Затриманому оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121, а саме – умисне тяжке тілесне ушкодження.За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
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