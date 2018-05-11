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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Києві тестують "розумний" тролейбус підвищеної комфортності

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У Києві тестують "розумний" тролейбус підвищеної комфортності

У столиці проходить тестування "розумного" тролейбуса з новітнім обладнанням, яке допоможе зробити пересування максимально комфортним і безпечним для пасажирів.

Про це повідомив в ефірі радіо "Київ – 98 FM" директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров, пише Офіційний портал Києва.

"Тролейбус оснащений камерами відеоспостереження, які забезпечують підрахунок пасажирів та контроль поточної ситуації на дорозі. Для більшого комфорту під час поїздки, в салоні встановлена система, яка контролює температуру. Вся інформація передається в онлайн-режимі до міського Дата-центру. Водій має можливість зв’язуватися з диспетчером, коли це необхідно. Зараз ми тестуємо "розумний" тролейбус на маршруті № 18 і зможемо зробити висновки вже протягом місяця", – розповів Юрій Назаров.

Згодом схожими системами обладнають увесь транспорт у місті.

"Звичайно, у нас є плани після цього запустити в тиражування цю систему на решту громадського наземного транспорту", – додав директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій.

Окрім цього, із метою модернізації міста, найближчим часом планується впровадження таких smart-технологій: введення єдиного електронного квитку для проїзду у громадському транспорті; встановлення smart-зупинок і smart-дерев, за допомогою яких можна підзарядити гаджети та скористатися безкоштовним Wi-Fi.

Теги: Новини Києва КМДА Київрада
Джерело: 24 Канал
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