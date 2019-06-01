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      У Києві тисячі людей проїхались містом на велосипедах: яскраві фото

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      У Києві пройшов велодень, участь взяли 5000 осіб
      У Києві пройшов велодень, участь взяли 5000 осіб / Київська міська рада

      У столиці пройшов велодень, присвячений боротьбі за безпеку руху на дорогах. Вулицями міста проїхались понад 5 тисяч велосипедистів, приєднався до них і міський голова.

      Велосипедисти стартували із Софійської площі, потім колона рушила вулицями столиці в напрямку парку "Муромець", повідомляє кореспондентка 24 каналу.

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      Учасники таким чином привертали увагу до необхідності посилення контролю за швидкістю руху автотранспорту на дорогах, аби попередити ДТП із постраждалими велосипедистам.

      Фото 24 канал

      У акції взяв участь міський голова Віталій Кличко. Зазначимо, він з’являється на велосипеді перед публікою не вперше. До прикладу, саме так він приїхав на інавгурацію президента.


      Велодень у Києві/ Джерело: kyivcity.gov.ua


      В акції взяли участь 5 тисяч людей/Джерело: kyivcity.gov.ua

      Кличко наголосив, що велоінфраструктура столиці продовжує розвиватися, але не так швидко.

      Ми створили спеціальний департамент, який розробляє і втілює план розвитку велоінфраструктури. Збільшується кількість маршрутів для велосипедистів. Минулого року в Києві з’явилися пункти прокату велосипедів. І їх кількість збільшується,
      – сказав мер.

      До киян велосипедистів приєдналися також посол Індії в Україні Партха Сатпатхі і представники посольства Індії. Через акцію у центральній частині Києва частково обмежили рух транспорту.


      Акція присвячена безпеці руху на дорогах/Джерело: kyivcity.gov.ua

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      Теги: Новини Києва Новини України Новини політики Віталій Кличко
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