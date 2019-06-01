У Києві тисячі людей проїхались містом на велосипедах: яскраві фото
У столиці пройшов велодень, присвячений боротьбі за безпеку руху на дорогах. Вулицями міста проїхались понад 5 тисяч велосипедистів, приєднався до них і міський голова.
Велосипедисти стартували із Софійської площі, потім колона рушила вулицями столиці в напрямку парку "Муромець", повідомляє кореспондентка 24 каналу.
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Учасники таким чином привертали увагу до необхідності посилення контролю за швидкістю руху автотранспорту на дорогах, аби попередити ДТП із постраждалими велосипедистам.
Фото 24 канал
У акції взяв участь міський голова Віталій Кличко. Зазначимо, він з’являється на велосипеді перед публікою не вперше. До прикладу, саме так він приїхав на інавгурацію президента.
Велодень у Києві/ Джерело: kyivcity.gov.ua
В акції взяли участь 5 тисяч людей/Джерело: kyivcity.gov.ua
Кличко наголосив, що велоінфраструктура столиці продовжує розвиватися, але не так швидко.
Ми створили спеціальний департамент, який розробляє і втілює план розвитку велоінфраструктури. Збільшується кількість маршрутів для велосипедистів. Минулого року в Києві з’явилися пункти прокату велосипедів. І їх кількість збільшується,
– сказав мер.
До киян велосипедистів приєдналися також посол Індії в Україні Партха Сатпатхі і представники посольства Індії. Через акцію у центральній частині Києва частково обмежили рух транспорту.
Акція присвячена безпеці руху на дорогах/Джерело: kyivcity.gov.ua
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