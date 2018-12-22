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      У Києві тонни цитрусових стали помешканнями фантастичних героїв: фото, відео

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      У Києві на Співочому полі з нагоди новорічних свят з апельсинів і лимонів створили справжнісінькі замки, фортеці та башти.

      Як пише ресурс "Інформатор", зокрема, тут можна побачити цитрусовий будиночок Гаррі Поттера, лимонну вежу Рапунцель, апельсинове помешкання Робін Гуда, замок тамплієрів, маєток графа Дракули та замок Аладдіна.

      Читайте також: Новорічну ялинку в Києві визнали найкрасивішою в Європі

      Лимонно- апельсинові замки та фортеці з'явилися у Києві: дивіться відео 

      Висота апетитних будинків і арок сягає 3-5 метрів, а всі фрукти прикріпили до каркасів невеликими пластиковими стяжками. Щоправда, в деяких будівлях вже не вистачає окремих апельсинів – мабуть, хтось занадто хотів спробувати на смак новорічні будиночки або засумнівався в тому, чи дійсно всі фрукти у стінах є справжніми,
      – зазначають журналісти.


      У Києві на Співочому полі з'явилося казкове лимонно-апельсинове царство 

      Додамо, що вищезазначену експозицію можна відвідати до 7 січня. Розташовується вона за адресою: вулиця Лаврська, 33. Однак вхід на територію парку є платним. Вартість квитка для дітей становить 75 гривень, а для дорослих – 100 гривень, натоімсть діти до 7 років і учасники бойових дій проходять безкоштовно.

      Нагадаємо, ніч з 31 грудня проти 1 січня у Києві можна відсвяткувати на території Національного експоцентру України, де діятиме "Зимова країна на ВДНГ". Організатори, зокрема, обіцяють насичену та яскраву програму заходів. 

      Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Новини Києва Новорічні свята Фотоновини
      Джерело: 24 Канал
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