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      У Києві Toyota влетіла у маршрутку: 2 загиблих, багато поранених – фото, відео

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      У Києві в страшній ДТП загинули двоє хлопців / Фото Київ Оперативний

      У Києві в ніч на 20 листопада сталась моторошна ДТП: позашляховик Toyota на швидкості влетів у маршрутку. Від сильного зіткнення на місці загинули 2 молодих чоловіків, ще 8 осіб отримали поранення.

      Аварія трапилась на вулиці Зодчих близько опівночі, повідомляє Київ Оперативний у фейсбуці. 

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      Попередньо, Mercedes їхав в сторону проспекту Леся Курбаса, а Toyota в протилежному напрямку. В якийсь момент іномарка вилетіла на смугу зустрічного руху і зіткнулася з маршруткою. Від потужного удару позашляховик викинуло на узбіччя.

      Водій Toyota Rav4 литовської реєстрації на високій швидкості вилетів на зустрічну смугу в маршрутний автобу Mercedes. Водій і пасажир Toyota загинули на місці, ще 8 осіб терміново госпіталізовані,
      – пише засновник dtp.kiev. ua Влад Антонов.

      На момент аварії в Toyota було п'ятеро хлопців. Водій від удару загинув миттєво, пасажира намагалися врятувати медики, але він згодом також помер. Хлопцям було 20-25 років.


      Смертельна ДТП у Києві / фото Київ Оперативний

      Інших трьох пасажирів з серйозними травмами госпіталізували до лікарні. Решта постраждалих – пасажири маршрутки. Проте, їх травми несерйозні. 


      У жорсткій аварії в Києві загинули молоді хлопці / фото Київ Оперативний

      На місці ДТП працювали кілька нарядів патрульних та близько 10 бригад швидкої допомоги.


      Моторошна ДТП у Києві на вулиці Зодчих

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Аварії та ДТП Жертви Новини Києва Поліція Постраждалі
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