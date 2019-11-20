У Києві Toyota влетіла у маршрутку: 2 загиблих, багато поранених – фото, відео

У Києві в ніч на 20 листопада сталась моторошна ДТП: позашляховик Toyota на швидкості влетів у маршрутку. Від сильного зіткнення на місці загинули 2 молодих чоловіків, ще 8 осіб отримали поранення.

Аварія трапилась на вулиці Зодчих близько опівночі, повідомляє Київ Оперативний у фейсбуці.

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Попередньо, Mercedes їхав в сторону проспекту Леся Курбаса, а Toyota в протилежному напрямку. В якийсь момент іномарка вилетіла на смугу зустрічного руху і зіткнулася з маршруткою. Від потужного удару позашляховик викинуло на узбіччя.

Водій Toyota Rav4 литовської реєстрації на високій швидкості вилетів на зустрічну смугу в маршрутний автобу Mercedes. Водій і пасажир Toyota загинули на місці, ще 8 осіб терміново госпіталізовані,

– пише засновник dtp.kiev. ua Влад Антонов.

На момент аварії в Toyota було п'ятеро хлопців. Водій від удару загинув миттєво, пасажира намагалися врятувати медики, але він згодом також помер. Хлопцям було 20-25 років.



Смертельна ДТП у Києві / фото Київ Оперативний

Інших трьох пасажирів з серйозними травмами госпіталізували до лікарні. Решта постраждалих – пасажири маршрутки. Проте, їх травми несерйозні.



У жорсткій аварії в Києві загинули молоді хлопці / фото Київ Оперативний

На місці ДТП працювали кілька нарядів патрульних та близько 10 бригад швидкої допомоги.



Моторошна ДТП у Києві на вулиці Зодчих