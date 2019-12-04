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      У Києві трамвай зійшов із колії та врізався у дерево: подробиці, фото

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      Трамвай зійшов із колії в Києві / dtp.kiev.ua

      Інцидент трапився ввечері 3 грудня на вулиці Дегтярівській, що у столиці. В аварію потрапив трамвай, що курсує за маршрутом №14.

      Неподалік від місця подій розташована станція метро Берестейська. Про аварію інформують у фейсбук-спільноті dtp.kiev.ua.

      Увага: Снігопади скували Україну: на дорогах – довжелезні затори, ДТП і застряглі авто

      Причиною інциденту могла стати негода, оскільки в Києві вже два дні поспіль падає сніг. На щастя, обійшлося без постраждалих.


      Трамвай №14 на Дегтярівській врізався у дерево/ фото dtp.kiev.ua


      Через інцидент рух трамваїв на цій ділянці дороги був повністю заблокований/ фото dtp.kiev.ua


      Трамвай №14 у Києві зійшов з колії/ фото dtp.kiev.ua


      Аварія трапилася ввечері 3 грудня, ймовірно, через негоду/ фото dtp.kiev.ua

      Втім, через аварію рух трамваїв від станцій метро "Контрактова площа" та "Лук'янівка" в бік станції "Берестейська" був повністю заблокований.

      На Дегтярівській у Києві трамвай врізався у дерево

      У мережі користувачі пишуть, що це вже не перший подібний випадок на цій ділянці дороги та додають – там можуть бути якість проблеми із колією. Інша частина людей радіє, що обійшлося без постраждалих та жартує: "мабуть, трамвай не переодягнув колеса на зимовий варіант".



      Що пишуть у соцмережах

      Як водіям їздити під час ожеледиці: поради

      Їзда при ожеледиці взимку – одна з найбільш ризикованих вправ, які доводиться роботи водієві Аби вберегти себе та пасажирів, водіям варто дотримуватися таких простих правил:

      • Все потрібно робити плавно: повертати кермо, натискати і відпускати педалі.
      • Під час поїздки максимально сконцентруйтеся, не включайте в салоні музику, попросіть пасажирів помовчати.
      • Швидкість руху повинна бути низькою.
      • При наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму.
      • Кожне гальмування бажано передбачити завчасно, також тримайте збільшену дистанцію до інших авто.
      • Повороти під час ожеледиці варто проходити по максимально великому радіусу.
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      3 грудня
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Києва Аварії та ДТП Сніг в Україні Погода Негода в Україні
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