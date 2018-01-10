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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

У Києві транслюють спектаклі відомого англійського театру: з'явилось відео

08:39, сьогодні 94 Читать новость на русском

Англійська класика у великому попиті: новий сезон британського театру в кіно продовжує збирати аншлаги. У записі на великому екрані в Україні зараз можна подивитись всесвітньо відомі постановки і заплатити за це не лондонську, а українську ціну.

В Києві 19:00, але зал кінотеатру живе за англійським годинником, бо на екрані – запис із серця Великої Британії. Професійно знята постановка "Дванадцята ніч" – класична комедія про кохання, дружбу, вірність і підлість. Все за канонами шекспірівського театру: вбрання наче з ХVII століття, а всі актори – чоловіки.

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Вистава допомагає тренувати англійську, бо звучить мовою оригіналу. Для тих, кому слова незнайомі, є субтитри. Такий підвищений комфорт для українського глядача є і в питаннях ціни – квиток коштує 175 гривень.

Шекспіра англійською з субтитрами показують в рамках фестивалю "Британський театр в кіно". Зараз стартував його новий сезон. Вже 4 роки в Україні на великому екрані можна подивитись найвидатніші вистави провідних театрів світу як в записі, так і в прямій трансляції.

Є в 5 містах: у Львові, Харкові, Дніпрі, Луцьку. Можливо, зараз помилюся, бо приєднуються нові міста, деякі навпаки,
– розповіла менеджер британської мистецької програми в Україні Дар'я Стогоз.

Наразі вже розписані всі програми цього сезону. В Києві до лютого заплановані ще 4 вистави.

Теги: Новини України Новини культури Новини Києва Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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